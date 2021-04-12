Ротенберг раскрыл свои активы в Крыму и хочет строить горнолыжный курорт на Алтае

По его словам, миллиардер «имеет отношение» к санаториям «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и отелю «Дача Рахманинов», он стал их бенефициаром в конце 2019 года. В настоящее время идёт переоформление документов, примерно к лету этот процесс закончится и Ротенберг станет единственным бенефициаром активов.

Бизнесмен Аркадий Ротенберг в ближайшие четыре года собирается вложить около 15 млрд руб. в реконструкцию советских санаториев в Крыму. Сейчас он владеет пятью гостиничными комплексами на полуострове, пишет 12 апреля РБК со ссылкой на его представителя.

«Жемчужина» не работает, а остальные объекты входят в сеть «Курорты Крыма». На их техническое оснащение и обновление инженерных сетей уже потрачено около 300 млн руб. Завершить все работы планируется к маю 2024 года. Больше всего (более 6 млрд руб.) планируется вложить в «Жемчужину»: на 17 гектарах санатория хотят построить пятизвездочный отель, виллы и апартаменты.

В январском сюжете на телеканале «Россия 24» Ротенберг говорил, что ему также принадлежат туристические объекты в Сочи, на Дальнем Востоке и что он намерен развивать туристический проект на Алтае. Представитель бизнесмена уточнил, что на Алтае в районе Бирюзовой Катуни может быть построен круглогодичный горнолыжный курорт.

В конце января Ротенберг заявил, что является бенефициаром комплекса под Геленджиком, про который Фонд борьбы с коррупцией (признан иноагентом) Алексея Навального снял фильм «Дворец для Путина». Ротенберг рассказал, что хочет открыть под Геленджиком апарт-отель. Тогда же бизнесмен признал, что инвестирует в санаторий «Ай-Петри».