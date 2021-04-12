Весна вступает в свои права: у животных и птиц началась активная жизнь. Несмотря на ночные заморозки, на свет появились первые насекомые, проснулись змеи, а птицы уже ищут пару для выведения потомства. В лесах под Петербургом начали токовать глухари. «Царь-птица наших лесов затоковал, что лично для меня считается полноценным началом весны. Теперь буду ждать для себя второго весеннего знака природы — нереста щуки. Надеюсь, что он начнется ориентировочно через неделю», — рассказывает зоолог Павел Глазков 12 апреля в своём канале «Каждой твари по паре» «ВКонтакте» после того, как накануне сходил на глухариный ток во Всеволожском районе. «Настоящий праздник <…> начался в 04:10 утра, когда в полной темноте на болоте услышал отчетливый глухариный щелчок», — делится Глазков.

Песня глухаря — это серия четких щелчков, за которой следуют звуки шипения, напоминающие звуки заточки металлического инструмента. Поэтому эта часть брачной песни глухаря и называется «точение». Именно во время этой части песни глухарь ничего не слышит, то есть временно, на 2–3 секунды, глохнет. Человек может услышать песню глухаря за несколько сотен метров. К птице можно подкрасться почти вплотную, но только в темноте, когда он хуже видит, и в моменты «точения».

«Насчитал около двадцати поющих петухов. Для Всеволожского района это довольно большой ток. С одного места удалось одновременно услышать пять птиц. На ток уже слетаются глухарки, но пока не очень активно «квохчут», подзадоривая своих кавалеров. Драк между глухарями слышно не было. Когда эти красавцы выясняют отношения, по лесу разносятся мощные, хлесткие удары крыльев. По силе этот звук можно сравнить с ударом доской о ствол дерева. <…> Во время брачных турниров самцы получают серьезные травмы, а некоторые бойцы даже погибают», — объясняет зоолог.