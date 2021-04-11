Ирина Бужор/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться







«Главное управление МВД России, старший лейтенант полиции Учаева Елена Николаевна», — деловито поприветствовал 11 апреля голос в трубке петербургского полковника полиции в отставке. Дама сразу поинтересовалась по имени-отчеству, сможет ли он на следующий день подъехать к участковому для дачи показаний «касательно вашего дела». И удивилась: «Вас ещё не информировали? Произошла компрометация личных данных. Мне поступило заявление от Центробанка по факту мошеннических действий по статье 159 часть вторая УК РФ. Это мошенничество или похищение имущества путём обмана. Произошла кража в значительном, крупном размере по вашему счёту».



Девушка энергично продолжила: «Центробанк выступает потерпевшим и обязуется вернуть деньги в полном объёме, если «вашей вины в этом нет». Дальше начались вопросы, мол, вы никому не предоставляли конфиденциальную информацию? Возможно, вам звонили якобы сотрудники банка? Собеседница строго предупреждает: «Хочу вас сразу проинформировать, по всей России идёт компрометация личных данных, пострадали уже более 120 тысяч клиентов банков. Открыто уголовное дело, под подозрением сотрудники банков. Вам понятна данная информация?»



— Да, — устало отвечает Максим.

— От кого заявление, с какого счёта списание? Это понятно?

— Нет, — вздыхает петербуржец.

— Попытки кражи были с единого лицевого счёта. Он объединяет информацию со всех банковских структур, клиентом которых вы являетесь. Все карты, дебетовые, кредитные, сберегательные счета.

— А в каком банке-то? — интересуется читатель.

— На данный момент указано, что только в Сбербанке у вас пытались списать средства. Всех сотрудников банка перепроверяют. Кто этим занимается, нам на данном этапе неизвестно.

— И что я должен делать?

— Укажите для протокола, вы 15 апреля сможете присутствовать на слушаниях касательно этого дела как потерпевшая сторона? Вам будет направлена повестка.



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Максим соглашается, голос сообщает, что отметила в протоколе и добавляет: «У вас угроза имеется потери суммы свыше 50 тысяч рублей?» Получив утвердительный ответ, выдаёт: «В таком случае я вас информирую касательно статьи 183 УК РФ — неразглашение банковской и налоговой тайны — все ваши родственники, друзья и коллеги по работе являются третьими лицами. Пока ведётся следствие, вы не имеете права разглашать данную информацию. Запишите мои данные, чтобы понимали, кто занимается данным делом, чтобы вы в случае неправомерных действий смогли подать на меня жалобу в главное управление МВД».



А дальше уступает место на сцене следующему. И подводка забавная: «На сегодняшний день сотрудники банков не имеют права звонить клиентам, так как по всей России работают мошенники. Поэтому я сейчас перевожу вас на проверенного сотрудника Сбербанка. Он более подробно предоставит информацию — с какого счёта хотели снять, на кого перевести.

— Максим Михайлович, здравствуйте, это Сбербанк, вас перенаправили органы МВД.... Давайте перепроверим, вы данные карты не сообщали, не теряли?

— Не сообщал, не терял.

После недолгого разговора переводят на актера № 3 со словами: «Специалист вас более детально проконсультирует». В телефоне музыка. А затем строгий голос.

— Добрый день, Максим Михайлович, старший специалист Филимонов Иван Валерьевич. Вас перевели на меня, поскольку у вас было подозрение на мошенничество по вашим счетам. Сегодня были попытки переводов на некого Синицына Юрия Михайловича. Данный человек вам знаком?

— Нет.

— В таком случае вашу карту направляю на экстренный перевыпуск. Скажите, куда отправить, завтра курьер вам её пришлёт. В отделениях в течение трёх рабочих дней, и обращаться небезопасно — в данный момент мы не знаем от какого специалиста могла произойти утечка. Ранее сталкивались с экстренным перевыпуском?

