Исповедь телефонной мошенницы: «сотрудница Сбербанка» призналась, как трудно стало разводить россиян. У них почти нет денег

Считаете, что никто и никогда вас не обманет? Возможно, именно самоуверенность вас и подведет Иллюстрация: Филипп Сапегин Поделиться Поделиться







Коллегам с 74.RU позвонила «сотрудница Сбербанка». То, что это развод, стало ясно с самого начала, но журналисты, особо ни на что не надеясь, предложили мошеннице рассказать свою историю, а она неожиданно согласилась. Аферистка призналась, что обзванивает россиян из другой страны (вы удивитесь), и 20 минут рассказывала о популярных схемах обмана и уровне своего дохода, а в конце внезапно расплакалась. И хотя мы не можем гарантировать, что всё сказанное — правда, но эту исповедь подневольной аферистки всё же стоит прочитать.

— По доходам стабильности нет, — заявляет Полина (так она представилась). — Может быть 7 тысяч долларов, а может быть 200 долларов — это в неделю. Работаем мы с 8 до 17, пять на два. Работаем на офисе, много нас таких очень. Тепленько, красивенько, удобненько. Кофеек пьем, печеньки кушаем.

Условиями работы девушка явно гордится, хотя и признает — приходится потрудиться, чтобы заработать деньги.



Исповедь лжесотрудницы Сбербанка 74.RU скачать

— Из 100 ведется, наверное, процентов пять, — признает мошенница. — 95% я обзваниваю каждый день, и меня шлют. И только с пятью повезет, они меня хотя бы послушают. Из этих пяти еще не все смогут взять кредит. Знаете, как было обидно, когда мужчина уже взял кредит на 900 тысяч, подошел в банкомат это заливать и понял, что реквизиты-то не настоящие, а киви-кошелька? Он-то рад был, что понял, что мы мошенники. А нам знаете как обидно было? Я же уже распланировала, куда зарплату потрачу. Вот сейчас два дня у меня база такая говняная! Московская. Это просто капец. С москвичами невозможно, они очень прошаренные. И Санкт-Петербург тоже.

«Москвичи вообще не верят. Знаете, как с ними тяжело? Я просто говорю, что это Сбербанк, и иду на ***, извините за выражение» Полина, телефонная мошенница

К каждому собеседнику, не положившему трубку сразу, девушка пытается найти подход.

— Если вы скажете, что у вас нет Сбербанка, я могу сказать, что Сбербанк является государственным банком, и придумать, что мне нужно направить заявку о компрометации ваших данных на банки-партнеры, — рассказывает Полина. — Вы мне скажете, в каком банке обслуживаетесь. Соответственно, после этого я вам скажу, что переведу вас на сотрудника вашего банка, и у вас в это время будет играть мелодия, а потом трубочку возьмет человек, который сидит рядом со мной. Это будет «сотрудник» ВТБ или «Тинькофф», и он будет задавать такие же вопросы.

Если же карта Сбербанка у собеседника есть, доверия к мошеннице может добавить эсэмэска с номера 900.

— Говорят, что мы подделываем номер, но невозможно подделать номер. Мы реально шлем эсэмэски с официального номера, — уверяет аферистка. — Люди думают, что это работник банка отправляет СМС. Я и вам сейчас пришлю! Захожу в «Дом Клик», к партнеру Сбербанка. Я могу указать левые данные, у меня стоит «Иванов Иван Иванович, 01.01.1998», левая электронная почта, левый город и картинка с ромашками. Я вставляю просто ваш номер телефона, нажимаю «Отправить», и вам сейчас придет СМС с номера 900. Мы вам расскажем, что это страхование карты на безвозмездной основе, а на самом деле это даже не страхование карты, а ипотечное. Просто приходит эсэмэска с номера 900, а его все знают, он везде на билбордах.

СМС, к слову, действительно приходит.

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— Мошенничество никогда не перестанет быть возможным, потому что люди доверчивые, — продолжает Полина. — Они могут быть даже неглупыми. Миллионеры попадаются, которые закладывают свои миллионы, миллиарды, квартиры. Это не говорит о том, что они глупые. Просто доверчивые.

«Если старая схема перестанет работать, придумаем новую фишку» Полина, телефонная мошенница

То, что жертвами обмана чаще становятся старики, всего лишь стереотип, уверяет нас собеседница.

— С бабушками так тяжело! Они то не ходят, то еще что-нибудь. А если денег нет на карте, значит, надо ехать, оформлять кредит, — сокрушается девушка. — В основном денег нет ни у кого на карте. Я не знаю, что у вас произошло в России, но денег просто нет! Тогда мы шлем человека в региональное отделение, где ему карту оформляли, и рассказываем, что там сидят мошенники, что эти сотрудники банка всем его данные раздали и пытаются оформить кредит. Его нужно срочно закрыть, составив такую же заявку, чтобы опередить мошенников. Люди оформляют кредит и кладут деньги на наш счет. Всё!

Аферистка не зря говорит «у вас в России», ведь звонит она из-за границы.



— Я из вашей любимой страны соседней — Украины, а обманываю россиян, — посмеивается Полина. — Это безопаснее, чем обманывать украинцев. Вам тяжелее будет вычислить нас: существует VPN, Интернет, соответственно, никто меня не найдет, и всё будет в порядке. А если я буду сидеть в Украине и обманывать украинцев, меня найдут через пару дней.

Номер мошенницы определился как московский 74.RU Поделиться Поделиться







Откуда у жителей Украины база данных россиян? Тут, по словам мошенницы, нет ничего сложного.

— Где базу берут для нас, я точно не знаю, но данные люди сливают сами. Например, номера есть в доставке. Доставку вы заказываете, номер указываете, почту. Есть еще турфирмы, брокерские фирмы, куча всего. Есть люди, которые этим занимаются, которые составляют все эти базы, ищут и находят номер телефона, владельца, адрес, — перечисляет мошенница. — Всё зависит от того, как много вы указываете свой номер телефона, в каких местах. Вот у меня, например, сейчас указан ваш адрес (и она действительно называет корректные данные. — Прим. ред.). Это может быть офис, в котором просто карта оформлялась, а может быть домашний адрес. Роли это не играет.

«В основном у нас есть номер телефона, имя, фамилия, отчество и город, в котором оформлялась карта. Иногда бывает настоящий адрес человека» Полина, телефонная мошенница

Несколько раз по ходу разговора мы спрашиваем у девушки, не жаль ли ей обманутых людей. И каждый раз она отвечает по-новому.

— Если мне будет жаль, я не смогу тут сидеть и работать. Тут не сидят те, кому жаль. Нужно об этом не думать. Если я себе сейчас не помогу, меня не станет. А почему я должна думать о других, когда обо мне никто не думает? — с некоторым даже вызовом говорит мошенница. — То, что правительство ворует у вас годами, считается нормальным. А когда другие люди воруют, это уже считается плохим.

«Либо ты, либо тебя. Мы же тут не от хорошей жизни сидим, неужели этого не понимают люди?» Полина, телефонная мошенница

Спустя некоторое время она сама возвращается к этой теме.

— Вы меня спросили, не жалко ли нам людей. Как может быть жалко человека, который сам предоставляет свои данные? Всем же говорят: «Нельзя рассказывать никому свои данные, нельзя», — словно бы оправдывается мошенница.

Она признается, что обманом людей занимается всего пару месяцев.

— У меня высшее образование — отельно-ресторанный бизнес, а работала я официанткой. Мамы не стало, бабушки не стало, я осталась одна и пошла работать на эту ерунду. Мне же надо как-то подниматься, это очень тяжело, особенно когда нет помощи родных, — призналась Полина. — Я не хочу просто умереть с голоду и бомжевать.



Свой нынешний заработок девушка откладывает и планирует со временем купить квартиру.

— То, что я официантом получала, это приблизительно тысяч 50 в рублях. Нет, тысяч 40 в месяц. Вам этого хватит, чтобы насобирать на что-то, когда у вас ничего нет? — в голосе снова появляется вызов. — Тысяч, наверное, 18 уже отложила (видимо, называет сумму в долларах. — Прим. ред.). Это учитывая то, что я купила себе многое, живу, ни в чем себе не отказываю. Если бы я полностью откладывала, то уже больше бы, чем на полквартиры, насобирала.

«Я два месяца работаю, и на полквартиры получилось уже накопить» Полина, телефонная мошенница

Свою откровенность мошенница объясняет довольно просто:

— Вы же спросили, я болтаю. Я устала просто звонить, мне хочется отвлечься чуть-чуть. Я сижу, курю IQOS, пью кофе и очень устала уже.

Однако бравады хватает ненадолго.

— Знаете, как жалко? Людей же все-таки жалко. Я бы не хотела, чтобы с моими стариками такое произошло. Мне, в принципе, конечно, всё равно, но иногда задумываешься, что люди могут собирать эти деньги на лечение, еще на что-то. Конечно, немножечко расстраиваюсь… Берегите своих родственников. Расскажите им об этом. И удачи вам, до свидания, — вдруг начинает плакать Полина и тут же кладет трубку.

А вам звонили телефонные мошенники? Да, и я тут же раскрыл(а) обман Да, и я отдал(а) им свои деньги Нет, но есть пострадавшие среди знакомых Свой вариант (оставлю в комментариях)

Комментарий пресс-службы Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

Одним из наиболее распространенных методов мошенничества сегодня остается социальная инженерия. Злоумышленники разными психологическими методами, например, представляясь сотрудниками государственных учреждений, социальных служб, банков, входят в доверие собеседника и получают необходимую информацию для совершения преступления или мотивируют потенциальную жертву на добровольные действия, направленные на передачу денежных средств.

Сбербанк дает рекомендации, которые помогут обезопасить себя от телефонного мошенничества.

• Запишите номера банка в адресную книгу своего телефона: 900, 8 800 555-55-50. Если звонок будет с другого номера, он отобразится как неизвестный.

• Сразу заканчивайте разговор в сомнительных ситуациях. Позвоните в банк на номер 900 и сообщите о случившемся.

• Не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. Работник банка никогда не попросит у вас перевести денежные средства или секретные данные от карты и интернет-банка: : ПИН-, CVV- или CCV-код, код из СМС или пароли от Сбербанк Онлайн.

•Проверьте, не было ли сомнительных операций за время разговора. Если успели что-то сообщить мошенникам, сразу позвоните в банк на номер 900 и сообщите о случившемся.

