Полиция установила личности бородачей, напавших с молотком на сотрудника «Пятёрочки» в Петербурге

Петербургской полиции удалось установить личности молодых людей, которые сперва ограбили «Пятёрочку» на улице Шелгунова, а затем ударили сотрудника магазина молотком по голове и распылили перцовый баллончик.
Как стало известно «Фонтанке» 11 апреля, накануне во 2-м Рабфаковском переулке был задержан водитель «Соляриса», на котором скрылись участники драки. Им оказался 29-летний житель Ростовской области. Разыскиваются ещё трое мужчин, всем от 32 до 36 лет, судя по именам, они являются выходцами из среднеазиатской республики.
Об инциденте на Шелгунова «Фонтанка» писала ранее. Трое брюнетов с восточной внешностью решили не оплачивать покупки, совершённые в супермаркете на юго-востоке Петербурга. Персонал магазина пострадал, пытаясь остановить наглых клиентов.