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Полиция установила личности бородачей, напавших с молотком на сотрудника «Пятёрочки» в Петербурге

Петербургская полиция продолжает искать бородатых мужчин, ограбивших «Пятёрочку» и избивших сотрудника молотком

Петербургской полиции удалось установить личности молодых людей, которые сперва ограбили «Пятёрочку» на улице Шелгунова, а затем ударили сотрудника магазина молотком по голове и распылили перцовый баллончик.

Как стало известно «Фонтанке» 11 апреля, накануне во 2-м Рабфаковском переулке был задержан водитель «Соляриса», на котором скрылись участники драки. Им оказался 29-летний житель Ростовской области. Разыскиваются ещё трое мужчин, всем от 32 до 36 лет, судя по именам, они являются выходцами из среднеазиатской республики.

Об инциденте на Шелгунова «Фонтанка» писала ранее. Трое брюнетов с восточной внешностью решили не оплачивать покупки, совершённые в супермаркете на юго-востоке Петербурга. Персонал магазина пострадал, пытаясь остановить наглых клиентов.

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Комментарии (5)

260596071
Необходимо строго наказывать точно установленных грабителей. Они должны компенсировать всё: не просто украденное, но и всю работу правоохранительных органов, все медицинские расходы пострадавших, и получить достойное наказание. Это должно быть всё опубликовано и разъяснено чтобы было видно проявление справедливости. Должно быть проведена проверочная и разъяснительная работа в их круге общения и среди их родственников. По этому поводу должны выступить общественные руководители являющиеся авторитетами для таких людей или хотя бы для их родственников. Это большой труд, но надо двигаться в этом направлении.
Мужской Взгляд
Это следствие политики одного руководителя, который предпочитает договариваться с "партнёрами", а не решать вопросы кардинально.
265055770
Ну вот. А в коментах уже на бородатых тожерасеян бочку катили. Айяяй!
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