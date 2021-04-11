Полиция установила личности бородачей, напавших с молотком на сотрудника «Пятёрочки» в Петербурге

Петербургской полиции удалось установить личности молодых людей, которые сперва ограбили «Пятёрочку» на улице Шелгунова, а затем ударили сотрудника магазина молотком по голове и распылили перцовый баллончик.



Как стало известно «Фонтанке» 11 апреля, накануне во 2-м Рабфаковском переулке был задержан водитель «Соляриса», на котором скрылись участники драки. Им оказался 29-летний житель Ростовской области. Разыскиваются ещё трое мужчин, всем от 32 до 36 лет, судя по именам, они являются выходцами из среднеазиатской республики.

