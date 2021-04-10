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Бородачи, не желая платить за продукты, проломили молотком голову сотруднику «Пятёрочки» в Петербурге

После ограбления магазина на юго-востоке Петербурга возбуждено уголовное дело

Трое брюнетов с восточной внешностью решили не оплачивать покупки, совершённые в супермаркете на юго-востоке Петербурга. Персонал магазина пострадал, пытаясь остановить наглых клиентов.

Как стало известно «Фонтанке» 10 апреля, накануне днём в полицию обратился мужчина, который сообщил о том, что у дома 4 по улице Шелгунова неизвестные избили сотрудника магазина «Пятёрочка».

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что трое неизвестных мужчин вошли в магазин, где, набрав продуктов, без оплаты прошли через кассу на улицу. Администратор и 31-летний продавец бросились за ними, молодые люди начали драться. В итоге один из них достал что-то вроде молотка и ударил по затылку 52-летнего администратора. Драку прибежал разнимать директор магазина, но досталось и ему — «покупатели» брызнули мужчине в лицо из перцового баллона.

Неизвестные, лица которых украшают бороды, скрылись с места на чёрном «Солярисе», бросив часть похищенного. Пострадавшего администратора с раной на голове госпитализировали в больницу, откуда отпустили после оказания помощи.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ. В настоящее время сотрудниками полиции предприняты все меры по розыску и задержанию злоумышленников.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

265112968
Забрало запотело в неподходящий момент.
BSB888
Вот-они: «хозяева» в нашем городе и на нашей земле. 🧔🏻
lenten
А с чего вдруг статья 161, а не 162?!
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