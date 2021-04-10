Бородачи, не желая платить за продукты, проломили молотком голову сотруднику «Пятёрочки» в Петербурге

Трое брюнетов с восточной внешностью решили не оплачивать покупки, совершённые в супермаркете на юго-востоке Петербурга. Персонал магазина пострадал, пытаясь остановить наглых клиентов.



Как стало известно «Фонтанке» 10 апреля, накануне днём в полицию обратился мужчина, который сообщил о том, что у дома 4 по улице Шелгунова неизвестные избили сотрудника магазина «Пятёрочка».



Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что трое неизвестных мужчин вошли в магазин, где, набрав продуктов, без оплаты прошли через кассу на улицу. Администратор и 31-летний продавец бросились за ними, молодые люди начали драться. В итоге один из них достал что-то вроде молотка и ударил по затылку 52-летнего администратора. Драку прибежал разнимать директор магазина, но досталось и ему — «покупатели» брызнули мужчине в лицо из перцового баллона.

