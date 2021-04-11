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Хакеры добрались до Clubhouse. Данные 1,3 млн пользователей утекли в сеть

В открытый доступ выложили данные 1,3 млн пользователей Clubhouse

Базу данных 1,3 млн пользователей Clubhouse опубликовали на хакерском форуме. Об этом 11 апреля пишет Cybernews.

Среди опубликованной информации — имена из учетных записей, ссылки на фотографии, информация об аккаунтах из других соцсетей и данные о тех, кто направлял приглашения в соцсеть. По данным издания, мошенники могут использовать добытые сведения для проведения фишинговых атак, а также применения других методов социальной инженерии. Также это позволит подбирать пароли к профилям в Clubhouse. На официальный запрос издания в компании не ответили.

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