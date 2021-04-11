Annonym 11 Апр 2021 в 11:39 11 Апр 2021 в 11:39

Все жители Петроградки знают Легенду скажем так о Доме Кманноостровский 24 Литера Б Который был Населен мигрантами еще 3 - 5 Лет после того как он Оффициально был Расслен и признан Авайриным и то что Крышевало их Проживание кто из Местного ФСБ .

Сейчас практика Другая 2 Адреса на районе точно в одном Бывшая Расселенная Комуналка проживает там Единовременно их Много скорее всего , 2 Адрес во Дворах рядом с описанным выше местом Первый этаж Окна той Квартиры забиты Литстовым Железом с крыш и там тоже Живут мигранты и что то не вижу там не ОМОНА УФМС Ни даже Обычных Участковых полицейских ....