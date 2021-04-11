Профилактический рейд на юго-западе Петербурга провели сотрудники полиции. Об этом 11 апреля сообщили в ГУ МВД по региону.
50 участковых проверили более двух тысяч квартир в 16 домах. «В первую очередь акцент был сделан на выявление нарушений миграционного законодательства и обнаружение так называемых резиновых квартир», — уточнили в петербургском главке.
ГУ МВД России по г. Санкт—Петербургу
Правда, за весь рейд удалось привлечь к административной ответственности только 26 человек — за нарушение миграционного законодательства. Отметим, подобные рейды в последнее время участились — накануне сообщалось о проверке на стройке в Пушкине. Там удалось составить 30 протоколов.