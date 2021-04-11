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50 участковых и 26 нарушителей. Полицейские показали рейд по «резиновым квартирам» в Петербурге

После рейда полиции в Северной столице задержаны 26 мигрантов

Профилактический рейд на юго-западе Петербурга провели сотрудники полиции. Об этом 11 апреля сообщили в ГУ МВД по региону.

50 участковых проверили более двух тысяч квартир в 16 домах. «В первую очередь акцент был сделан на выявление нарушений миграционного законодательства и обнаружение так называемых резиновых квартир», — уточнили в петербургском главке.

ГУ МВД России по г. СанктПетербургу

Правда, за весь рейд удалось привлечь к административной ответственности только 26 человек — за нарушение миграционного законодательства. Отметим, подобные рейды в последнее время участились — накануне сообщалось о проверке на стройке в Пушкине. Там удалось составить 30 протоколов.

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Комментарии (2)

Annonym
Все жители Петроградки знают Легенду скажем так о Доме Кманноостровский 24 Литера Б Который был Населен мигрантами еще 3 - 5 Лет после того как он Оффициально был Расслен и признан Авайриным и то что Крышевало их Проживание кто из Местного ФСБ .
Сейчас практика Другая 2 Адреса на районе точно в одном Бывшая Расселенная Комуналка проживает там Единовременно их Много скорее всего , 2 Адрес во Дворах рядом с описанным выше местом Первый этаж Окна той Квартиры забиты Литстовым Железом с крыш и там тоже Живут мигранты и что то не вижу там не ОМОНА УФМС Ни даже Обычных Участковых полицейских ....
261188011
Показушные рейды вместо повседневной системной работы. 26 нарушителей на 50 участковых - самим не смешно?
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