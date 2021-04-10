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Полицейские показали рейд с собаками по мигрантам в Пушкине

В Петербурге нашли более 30 нарушителей миграционного режима на стройке

Оперативно-профилактический рейд провели полицейские в Пушкинском районе Петербурга. Об этом 10 апреля сообщили в ГУ МВД по региону.

С проверкой пришли на стройплощадки в Пушкине. «В качестве разнорабочих на строительных объектах там задействованы несколько десятков выходцев из стран Средней Азии. Мигранты не только трудятся на стройке, но и проживают на указанной территории», — уточнили в главке.

ГУ МВД по СПб и ЛО

Документы проверили у 150 иностранцев; кроме того, кинологи изучили десятки вагончиков-бытовок, однако запрещенных веществ там не нашли. По итогам рейда только составили более 30 протоколов за нарушение норм миграционного законодательства.

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Комментарии (2)

Danik
Сейчас в любую парадную Питера зайди с рейдом, и 30 мигрантов там легко найдется. Может оказаться, что и на второй этаж не надо подниматься. Полицаи это знают лучше всех.
265112968
Какая бесполезная трата времени и денег налогоплательщиков. ) Показуха от переаттестованных. ))
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