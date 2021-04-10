Оперативно-профилактический рейд провели полицейские в Пушкинском районе Петербурга. Об этом 10 апреля сообщили в ГУ МВД по региону.
С проверкой пришли на стройплощадки в Пушкине. «В качестве разнорабочих на строительных объектах там задействованы несколько десятков выходцев из стран Средней Азии. Мигранты не только трудятся на стройке, но и проживают на указанной территории», — уточнили в главке.
ГУ МВД по СПб и ЛО
Документы проверили у 150 иностранцев; кроме того, кинологи изучили десятки вагончиков-бытовок, однако запрещенных веществ там не нашли. По итогам рейда только составили более 30 протоколов за нарушение норм миграционного законодательства.