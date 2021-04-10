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Подколзин: Серия 2015 года была легендарной, но сейчас другой хоккей

Автор победной шайбы СКА в матче с ЦСКА Василий Подколзин подвел итоги встречи

Главный герой пятого матча против ЦСКА форвард СКА Василий Подколзин поделился впечатлениями от игры. На его счету два гола, в том числе победный в третьем овертайме.

- На самом деле, очень тяжелая игра, - цитирует Подколзина пресс-служба СКА, - Шесть периодов, обе команды потратили много сил. Мы использовали свои моменты, поэтому победили. Все красавцы: бились, старались, ложились под шайбу. Вратарь молодец. В перерывах между овертаймами не скажу, что были на жутком нервяке, все нормально, место шутке находилось. Цитировать, конечно, не буду, но разряжать обстановку очень важно. У нас Бурдасов это прекрасно умеет, да и остальные пацаны. Мы не ориентируемся на серию 2015 года (тогда СКА тоже проигрывал ЦСКА в серии 0-3, но сумел выиграть четыре матча подряд и выйти в финал – прим. ред.). Мы ориентируемся друг на друга. Все равно, как мне кажется, сейчас другой хоккей. Да, история легендарная, но мы живем настоящим и готовимся к следующей игре.

СКА выиграл у ЦСКА со счетом 3:2, сократив счет в серии до 2-3. Шестая игра пройдет в Петербурге 12 апреля.

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