- На самом деле, очень тяжелая игра, - цитирует Подколзина пресс-служба СКА, - Шесть периодов, обе команды потратили много сил. Мы использовали свои моменты, поэтому победили. Все красавцы: бились, старались, ложились под шайбу. Вратарь молодец. В перерывах между овертаймами не скажу, что были на жутком нервяке, все нормально, место шутке находилось. Цитировать, конечно, не буду, но разряжать обстановку очень важно. У нас Бурдасов это прекрасно умеет, да и остальные пацаны. Мы не ориентируемся на серию 2015 года (тогда СКА тоже проигрывал ЦСКА в серии 0-3, но сумел выиграть четыре матча подряд и выйти в финал – прим. ред.). Мы ориентируемся друг на друга. Все равно, как мне кажется, сейчас другой хоккей. Да, история легендарная, но мы живем настоящим и готовимся к следующей игре.

