FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +8
77.17р91.78р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

В петербургском небе увидели «привет» из тропиков

Петербуржцы заметили в небе мамматусы — вымеобразные облака

Мамматусы, или вымеобразные облака, заметили внимательные петербуржцы в небе Северной столицы 10 апреля. Фотографии появились в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

ПоделитьсяПоделиться

Этот тип облаков встречается редко, как правило, в тропических широтах. Их появление всегда связано с грозовыми штормами. Mammatus сохраняются на небе от нескольких минут до нескольких часов, постепенно исчезая вместе с угасающим грозовым штормом.

Вероятно, сегодняшним мамматусам предшествовал грозовой фронт, который принёс в Петербург снег с дождём.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний