Мамматусы, или вымеобразные облака, заметили внимательные петербуржцы в небе Северной столицы 10 апреля. Фотографии появились в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

Этот тип облаков встречается редко, как правило, в тропических широтах. Их появление всегда связано с грозовыми штормами. Mammatus сохраняются на небе от нескольких минут до нескольких часов, постепенно исчезая вместе с угасающим грозовым штормом.



Вероятно, сегодняшним мамматусам предшествовал грозовой фронт, который принёс в Петербург снег с дождём.