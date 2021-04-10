Об этом сообщают пользователи соцсетей и читатели «Фонтанки». Осадки наблюдают в нескольких районах, в том числе в центре города.
«Не так я представляю себе 10 апреля», — с сожалением отметил петербуржец по имени Дмитрий.
Воздух в Петербурге в субботу днём прогрелся всего до 6,8 градуса. Ветер умеренный, с сильными порывами. Уже в воскресенье в Северной столице немного потеплеет, синоптики прогнозируют 10 градусов в дневные часы. А вот в понедельник, исходя из прогноза Северо-Западного гидрометцентра, в Петербурге будет +17. Правда, как рассказывал «Фонтанке» главный городской синоптик Александр Колесов, продержится «жара» недолго.