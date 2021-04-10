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«Не так я представляю 10 апреля». Черная туча над Петербургом разродилась снегом

В Петербурге перед потеплением пошёл снег

Огромная чёрная туча, на которую обратили внимание петербуржцы 10 апреля, принесла мокрый снег и крупу.

Об этом сообщают пользователи соцсетей и читатели «Фонтанки». Осадки наблюдают в нескольких районах, в том числе в центре города.

«Не так я представляю себе 10 апреля», — с сожалением отметил петербуржец по имени Дмитрий.

Фото: Олеся Михайлова/«Фонтанка.ру»
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Воздух в Петербурге в субботу днём прогрелся всего до 6,8 градуса. Ветер умеренный, с сильными порывами. Уже в воскресенье в Северной столице немного потеплеет, синоптики прогнозируют 10 градусов в дневные часы. А вот в понедельник, исходя из прогноза Северо-Западного гидрометцентра, в Петербурге будет +17. Правда, как рассказывал «Фонтанке» главный городской синоптик Александр Колесов, продержится «жара» недолго.

Фото: Читатель «Фонтанки» Ежи
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Фото: Олеся Михайлова/«Фонтанка.ру»
Фото: Читатель «Фонтанки» Ежи

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