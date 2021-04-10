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Мосты Петербурга перешли на летний режим. «Фонтанка» публикует график разводок

В Северной столице стартует навигация и начинают разводить переправы по графику

В ночь с 10 на 11 апреля мосты Петербурга впервые в этом году будут разводить по обычному графику. Об этом сообщили в пресс-службе «Мостотреста».

Навигация должна была стартовать минувшей ночью, однако на нее заявок на проход судов не поступило, так что дата немного сдвинулась. Сегодня судовладельцы уже вспомнили о начавшемся сезоне. Володарский, Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты будут разводить дважды за ночь, остальные — по одному разу. График регулярной разводки переправ в Северной столице выглядит следующим образом:

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Отметим, навигация маломерных судов начнется в Петербурге чуть позже — с 15 апреля. «Фонтанка» писала о том, какие причалы для них заработают в первую очередь.

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