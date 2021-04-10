Навигация должна была стартовать минувшей ночью, однако на нее заявок на проход судов не поступило, так что дата немного сдвинулась. Сегодня судовладельцы уже вспомнили о начавшемся сезоне. Володарский, Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты будут разводить дважды за ночь, остальные — по одному разу. График регулярной разводки переправ в Северной столице выглядит следующим образом:
Отметим, навигация маломерных судов начнется в Петербурге чуть позже — с 15 апреля. «Фонтанка» писала о том, какие причалы для них заработают в первую очередь.