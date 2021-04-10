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Россия обвинила ФРГ в «пособничестве» Навальному при съемках фильма о «дворце Путина»

Москва обвинила Берлин в помощи при создании фильма Навального про «дворец Путина»

Российские власти обвинили Германию в том, что официальные лица страны якобы помогали Алексею Навальному снимать фильм про «дворец Путина». Об этом 10 апреля пишет Der Spiegel.

По данным издания, посол РФ в Германии Сергей Нечаев еще 16 февраля встретился с госсекретарем МИД ФРГ Мигелем Бергером. В беседе с ним российский дипломат якобы заявил, что фильм Навального мог быть снят «только с помощью правительства Германии». В частности, посол, по информации Spiegel, жаловался, что немецкие власти позволили российскому оппозиционеру поехать в Дрезден после завершения лечения в берлинской клинике «Шарите». Кроме того, недовольство Нечаева вызвало то, что Навальному дали доступ к архиву документов «Штази» (МГБ ГДР). Оттуда была взята информация о деталях жизни Владимира Путина в Дрездене с 1985 по 1990 год.

Как пишет Der Spiegel, в Берлине обвинения Москвы считают «безосновательными». Издание подчеркивает, что немецкие полицейские сопровождали Навального «исключительно ради обеспечения его безопасности». А доступ к архивам «Штази» открыт всем журналистам и ученым. «О файлах, касающихся пребывания Путина в Германии, неоднократно сообщалось в течение многих лет», — пишет Spiegel. Удостоверение «Штази» на имя нынешнего российского президента и правда публиковал еще в 2018 году Bild.

Соратники Алексея Навального 19 января выпустили фильм о здании на берегу Черного моря, к которому якобы имеет отношение президент РФ. В видеорасследовании использовали якобы полученный от подрядчика детальный архитектурный план дворца, по которому с помощью 3D-визуализации было воссоздано внешнее и внутреннее убранство. Президент России Владимир Путин 25 января заявил, что полностью не смотрел расследование, однако видел «видеоподборки». Он опроверг наличие недвижимости в Геленджике у него самого или у его родственников.

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Комментарии (4)

bazafaka
Кисо обиделсо. Он фрау цветы дарил, а она раздаёт всем протоколы кгбшных банкетов.
Sfinx
Наши власти не понимают, как что-то может быть не засекречено.
муматор
не путайте Россию и тех, кто тут правит.
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