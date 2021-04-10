Россия обвинила ФРГ в «пособничестве» Навальному при съемках фильма о «дворце Путина»

Российские власти обвинили Германию в том, что официальные лица страны якобы помогали Алексею Навальному снимать фильм про «дворец Путина». Об этом 10 апреля пишет Der Spiegel.



По данным издания, посол РФ в Германии Сергей Нечаев еще 16 февраля встретился с госсекретарем МИД ФРГ Мигелем Бергером. В беседе с ним российский дипломат якобы заявил, что фильм Навального мог быть снят «только с помощью правительства Германии». В частности, посол, по информации Spiegel, жаловался, что немецкие власти позволили российскому оппозиционеру поехать в Дрезден после завершения лечения в берлинской клинике «Шарите». Кроме того, недовольство Нечаева вызвало то, что Навальному дали доступ к архиву документов «Штази» (МГБ ГДР). Оттуда была взята информация о деталях жизни Владимира Путина в Дрездене с 1985 по 1990 год.

