Митрополит РПЦ посоветовал православным воздержаться от паломничества. «Сейчас такое время, когда нужно сидеть дома»

Верующим христианам не стоит совершать зарубежные паломнические поездки, пока не закончится пандемия коронавируса. Об этом 10 апреля в эфире телеканала «Россия-24» заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.



«Я не советую никому сейчас ездить в зарубежные поездки, тем более в паломничество, потому что это совсем не то время, когда нужно ездить в паломничество. Сейчас такое время, когда нужно сидеть дома и ходить в храм, находящийся рядом. Я надеюсь, что время для паломничества еще придет», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

