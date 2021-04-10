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Митрополит РПЦ посоветовал православным воздержаться от паломничества. «Сейчас такое время, когда нужно сидеть дома»

В РПЦ рекомендуют до окончания пандемии отменить паломничества

Верующим христианам не стоит совершать зарубежные паломнические поездки, пока не закончится пандемия коронавируса. Об этом 10 апреля в эфире телеканала «Россия-24» заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Я не советую никому сейчас ездить в зарубежные поездки, тем более в паломничество, потому что это совсем не то время, когда нужно ездить в паломничество. Сейчас такое время, когда нужно сидеть дома и ходить в храм, находящийся рядом. Я надеюсь, что время для паломничества еще придет», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

В том же эфире «России-24» Иларион рассказал, что в РПЦ подготовили документ, который регламентирует проведение экзорцизма в России.

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