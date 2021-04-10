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На Евро-2020 в Петербурге не будет иностранных волонтёров. Виноват коронавирус

Петербург отказывается от иностранных волонтёров на Евро-2020 из-за закрытых границ

Центр подготовки городских волонтеров чемпионата Европы по футболу в Петербурге не будет отбирать волонтёров из других стран. Причина кроется в неопределённости с открытием границ. Об этом 10 апреля заявил заместитель руководителя центра Дмитрий Антонов.

«Так как нам нужно сейчас уже приступать к обучению [волонтеров], а мы не уверены, что границы откроют, то мы не можем так рисковать. Поэтому было принято решение, что будут только те, кто находятся в городе», — цитирует Антонова ТАСС.

Волонтёрами уже изъявили желание быть почти 11 тысяч человек. Кроме россиян, среди отправивших заявки граждане Албании, Алжира, Гвинеи, Венгрии, Индии, Италии, Пакистана, Германии, Греции и ряда других стран. Однако, по словам Антонова, число заявок из-за рубежа не превышало российские.

9 апреля отбор волонтеров завершился, команда сформирована из 1,5 тыс. человек. Добровольцам, возможно, предложат вакцинироваться от коронавируса.

Волонтеры будут задействованы по восьми направлениям: транспорт, последний километр (участок на пути к стадиону и прилегающая к нему территория), культурно-развлекательная программа, информационно-туристическая служба, медиаобеспечение, зона болельщиков, медицина и штаб.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. В Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира. Их количество может увеличиться, так как Рим, Бильбао, Дублин и Мюнхен пока не определились с тем, готовы ли они принимать болельщиков.

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