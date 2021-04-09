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Рим, Бильбао, Дублин и Мюнхен могут остаться без Евро-2020. Их готов заменить Петербург

Петербург может принять дополнительные матчи Евро-2020

Лишь восемь из 12 городов чемпионата Европы по футболу-2020 гарантировали присутствие зрителей на трибунах во время турнира. Как пишет РИА Новости 9 апреля, до сих пор не определились Рим, Бильбао, Дублин и Мюнхен.

Из-за этого 19 апреля УЕФА примет решение о возможном переносе чемпионата из этих городов.

Заполняемость на 100 процентов гарантировал только Будапешт, на 50% — Санкт-Петербург и Баку, на 25–33% — Глазго, Копенгаген, Амстердам, Бухарест, на 25% — Лондон.

УЕФА примет решение о возможном переносе матчей 19 апреля.

По словам главы оргкомитета турнира в Санкт-Петербурге Алексея Сорокина, «город логистически абсолютно готов к переносу матчей» из Рима, Дублина, Мюнхена или Бильбао.

О том, что известно о чемпионате Евро-2020 к марту и состоится ли турнир в Петербурге вообще, читайте в материале «Фонтанки».

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