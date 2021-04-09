Рим, Бильбао, Дублин и Мюнхен могут остаться без Евро-2020. Их готов заменить Петербург

Лишь восемь из 12 городов чемпионата Европы по футболу-2020 гарантировали присутствие зрителей на трибунах во время турнира. Как пишет РИА Новости 9 апреля, до сих пор не определились Рим, Бильбао, Дублин и Мюнхен.



Из-за этого 19 апреля УЕФА примет решение о возможном переносе чемпионата из этих городов.

Заполняемость на 100 процентов гарантировал только Будапешт, на 50% — Санкт-Петербург и Баку, на 25–33% — Глазго, Копенгаген, Амстердам, Бухарест, на 25% — Лондон.

УЕФА примет решение о возможном переносе матчей 19 апреля.