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Девочка, которую сбила машина на юге Петербурга, умерла в больнице

Врачи не смогли спасти сбитую на Варшавской улице в Петербурге школьницу

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на Варшавской улице в Петербурге. Об этом 10 апреля сообщает региональное ГУ МВД.

«Фонтанка» писала, что вечером в пятницу подросток, перебегая Варшавскую у дома 37, попала под машину. Девочку госпитализировали, однако в субботу утром стало известно, что спасти её не удалось. Пострадавшая скончалась от полученных травм в медучреждении.

© Фонтанка.Ру

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