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Очевидцы: автомобиль сбил девочку-подростка на юге Петербурга

Девочка-подросток пострадала в ДТП на Варшавской улице

Несовершеннолетняя горожанка пострадала в аварии в Московском районе Петербурга вечером 9 апреля. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Как пишут свидетели происшествия, автомобиль сбил девочку у продуктового магазина на Варшавской улице.

По словам одних очевидцев, она вместе с мамой переходила дорогу в неположенном месте. Другие утверждают, что пострадавшая была одна и попала под машину, перебегая дорогу вне пешеходного перехода, а её родители якобы уже позже пришли на место ДТП. Эти же комментаторы настаивают, что она больше похожа на подростка.

К месту ДТП выезжала реанимация. «Фонтанка» обратилась за подробностями в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (1)

bluxer
На Варшавской у магазина Пятёрочка - это хорошо сказано.
Для справки: на Варшавской количество Пятерочек >1
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