Очевидцы: автомобиль сбил девочку-подростка на юге Петербурга

Несовершеннолетняя горожанка пострадала в аварии в Московском районе Петербурга вечером 9 апреля. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».
Как пишут свидетели происшествия, автомобиль сбил девочку у продуктового магазина на Варшавской улице.
По словам одних очевидцев, она вместе с мамой переходила дорогу в неположенном месте. Другие утверждают, что пострадавшая была одна и попала под машину, перебегая дорогу вне пешеходного перехода, а её родители якобы уже позже пришли на место ДТП. Эти же комментаторы настаивают, что она больше похожа на подростка.
К месту ДТП выезжала реанимация. «Фонтанка» обратилась за подробностями в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.