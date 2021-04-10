Очевидцы: автомобиль сбил девочку-подростка на юге Петербурга

Несовершеннолетняя горожанка пострадала в аварии в Московском районе Петербурга вечером 9 апреля. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».



Как пишут свидетели происшествия, автомобиль сбил девочку у продуктового магазина на Варшавской улице.