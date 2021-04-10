«Антитела в завещании оставлю»: Разработчик «Спутника V» заявил о пожизненном иммунитете

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может обеспечивать иммунитет на дольший срок, чем предполагалось ранее. Надежду высказал глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург.



«У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там — пять, десять лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам», — заявил Гинцбург «Интерфаксу» 10 апреля.



Подтвердить или опровергнуть его гипотезу призвано специальное исследование среди тех, кого вакцинируют повторно.

