В Петербурге у Гамбургской площади разразилась нелегальная «Гроза». Пермяк стрелял под ноги местному

В четверг в девятом часу вечера в дежурную часть главка позвонил петербуржец и сообщил, что на него напал неизвестный в районе доме 52 по Софийской улице. Он выстрелил в ноги заявителю, а после скрылся.

В указанном месте по горячим следам был задержан 45-летний житель Пермского края. Было установлено, что он сперва ударил руками в грудь заявителя, а затем из пистолета выстрелил в землю. У мужчины был изъят травматический пистолет «Гроза» с патронами. Экспертиза признала оружие пригодным для стрельбы. Огнестрельная единица не была зарегистрирована на владельца. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый содержится в ИВС.

