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В Петербурге у Гамбургской площади разразилась нелегальная «Гроза». Пермяк стрелял под ноги местному

В Петербурге задержали жителя Пермского края за стрельбу в местного жителя

Очередное дело по статье о хулиганстве с применением оружия возбуждено в Петербурге, на сей раз во Фрунзенском районе. Как сообщает 10 апреля региональное ГУ МВД, в центре внимания оказались не уроженцы Закавказья, а 45-летний мужчина из Перми.

В четверг в девятом часу вечера в дежурную часть главка позвонил петербуржец и сообщил, что на него напал неизвестный в районе доме 52 по Софийской улице. Он выстрелил в ноги заявителю, а после скрылся.

В указанном месте по горячим следам был задержан 45-летний житель Пермского края. Было установлено, что он сперва ударил руками в грудь заявителя, а затем из пистолета выстрелил в землю. У мужчины был изъят травматический пистолет «Гроза» с патронами. Экспертиза признала оружие пригодным для стрельбы. Огнестрельная единица не была зарегистрирована на владельца. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый содержится в ИВС.

Накануне, напомним, жителей Петербурга напугала и возмутила стрельба из свадебного кортежа. Стрелок уже задержан, он признался, что нажимал на спусковой крючок без причины.

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Комментарии (8)

OldObyvatel
Не иначе от ведьмака отбивался пермяк. У них там, в пермских лесах, кого только не водится...
lamer
Не иначе - это действие циклона, вчера Сталингад устроили. Этот уникум посерьезнее отхватит. Стволик-то левый. А если переделанный, то еще и усугубит.
Мужской Взгляд
Что в голове у таких людей..
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