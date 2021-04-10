Вова Жабриков/URA.RU/TASS Поделиться Поделиться







«Статья 116.1 УК РФ («Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» - прим.ред.) не соответствует Конституции РФ. Законодателю надлежит внести в УК РФ изменения, а также установить компенсаторный механизм для потерпевших», - сказано в решении Конституционного Суда РФ, которое опубликовано 9 апреля.



К судьям на Сенатской площади обратилась женщина, которую неоднократно избивал брат. В 2018 году он был привлечён к административной ответственности в виде штрафа в 5 000 рублей. Очередное избиение привело к уголовной статье (в качестве санкций статья 116.1 УК РФ предусматривает штраф, обязательные или исправительные работы, или арест сроком до 3 месяцев – прим.ред.). «В октябре 2019 года, имея неснятую и непогашенную судимость, он снова избил сестру. Однако за это его вновь привлекли лишь к административной ответственности, назначив 100 часов обязательных работ», - напоминают в КС. Действующие нормы УК «обнуляют» уголовную ответственность за побои, если истекает срок административной ответственности.



Решение КС – важный шаг на пути принятия застрявшего в коридорах Федерального Собрания закона о профилактике домашнего насилия, рассказали «Фонтанке» юристы. Справка: ст.116.1 УК РФ гласит: Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, и не содержащих признаков состава преступления, предусмотренного статьей 116 настоящего Кодекса, лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, - наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев.

Валентина Фролова, адвокат Адвокатской Палаты Москвы, один из юристов, работавших по делу в КС.

Фото: из личного архива Валентины Фроловой Поделиться Поделиться







Безусловно, это очень важное решение КС. Мы очень рады, что именно такое решение суд вынес. Фактически, КС подтвердил то, о чём мы, люди, которые практикуют по делам о домашнем насилии, говорим уже не первый год с момента появления этой нормы ст. 116.1 УК РФ (введена в 2016 году– прим.ред.). Та формулировка, которая сейчас есть в УК, не позволяет эффективно работать со случаями повторяющегося насилия в отношении близких лиц. Потому что по третьему эпизоду, если он совершается за пределами срока, в течение которого лицо считается подвергнутым к административному наказанию, у нас снова наступает административная ответственность, даже несмотря на то, что человек уже привлекался к уголовной ответственности. КС совершенно справедливо прислушался к заявительнице. И обратил на это внимание. Мало того, что это не является справедливым, соразмерным наказанием, это в том числе не способствует предотвращению актов насилия. Неоднократно на недостаточность существующего регулирования обращали внимание международные органы по правам человека. В частности, комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин. ЕСПЧ в ряде решений против России уже обратил на это внимание. Безусловно, я приветствую решение КС и более раннюю на этой неделе инициативу Верховного суда РФ по выведению дел о повторных побоях и причинению лёгкого вреда здоровью из категории дел частного обвинения, переведение их в категорию частно-публичного обвинения. И сегодняшнее решение КС, где суд говорит, что законодателю необходимо решить эту проблему, и инициатива Верховного суда, - всё это приведёт к тому, что больше пострадавших именно от домашнего насилия будут иметь доступ к правосудию. Замечательные новости.



Адвокат Екатерина Тягай, партнер и руководитель практики Особых поручений (Sensitive Matters) КА Pen & Paper.

Фото: из личного архива Екатерины Тягай Поделиться Поделиться







Признанная неконституционной ст. 116.1 УК РФ не способствует предотвращению применения насилия, т.к. фактически позволяет агрессору чувствовать себя безнаказанным - спустя 1 год после привлечения к административной ответственности за применение насилия агрессор снова может его применить, не боясь привлечения к уголовной ответственности.

В результате признания ст. 116.1 УК РФ неконституционной в УК РФ должны быть внесены изменения, учитывающие позицию КС РФ. В частности, КС РФ указал на недопустимость игнорирования судимости за нанесение побоев, «поскольку она объективно свидетельствует о повышенной общественной опасности такого насилия и лица, его причинившего». Сейчас, даже если лицо имеет неснятую и непогашенную судимость за нанесение побоев, но снова наносит побои после истечения срока, когда считается подвергнутым административному наказанию за побои (1 год), лицо не привлекается за это к уголовной ответственности, что абсурдно. Признание ст. 116.1 УК РФ неконституционной демонстрирует отклик государства на проблему домашнего насилия в РФ. Указанное особенно важно, учитывая, что Россия в принципе не предпринимает адекватных мер противодействия семейно-бытовому насилию, - и это признано на международном уровне (см. постановление ЕСПЧ по делу «Володина против России»). Отдельно напомним, что в России в 2017 г. частично декриминализованы побои в отношении близких лиц, что лишь усугубило проблему семейно-бытового насилия, тогда как соответствующие меры его профилактики до сих пор не введены на государственном уровне.



Именно закон о профилактике семейно-бытового насилия был бы направлен на системное решение проблемы - в его отсутствие все иные меры представляют собой вынужденное латание заплат правовой системы. Так, нормы УК РФ позволяют реагировать на уже совершенный акт насилия, но закон о профилактике предусматривал бы реальные меры предотвращения домашнего насилия, включая протоколы оценки рисков его повторения и выдачу охранных ордеров, непосредственно препятствующих такому повторению. Ждем закона о профилактике.



Депутат Госдумы Оксана Пушкина, инициатор и соавтор законопроекта о профилактике домашнего насилия.

Фото: из личного архива Оксаны Пушкиной Поделиться Поделиться







Тот факт, что государство сегодня активно становится на сторону жертв насилия – это победа нашей большой команды, которая на протяжении многих лет бьётся за права жертв насилия как законодательно, так и непосредственно в судах. И, наконец, одно из дел Мари Давтян - нашего соавтора по законодательной инициативе - завершилось таким справедливым решением. Наше государство должно способствовать противодействию любой форме насилия, устанавливая соразмерные виды наказания за посягательство на человеческое достоинство.



Всем ясно, что тот механизм, который сегодня разработан и существует в правовом поле – мёртвый, не рабочий. А мы, с учетом практики, разработали реальный инструмент, и его нужно срочно принимать. Гуманизация уголовного законодательства не может идти вразрез с интересами потерпевших. Та норма, которая сейчас есть в УК РФ (ст.116.1) как раз об этом свидетельствует. Ведь дифференцировав ответственность за побои, совершенные впервые или повторно, нельзя игнорировать и имеющуюся судимость за эти деяния. Человек, совершивший насилие, с большей долей вероятности склонен решать любой конфликт подобным противоправным поведением. А за рецидив должно следовать более тяжкое уголовное наказание.

Буквально на днях Верховный суд РФ предложил защищать жертв домашнего насилия отменой частного обвинения в судах и перевести их в разряд частно-публичных. А теперь еще и такая прекрасная новость от Конституционного суда. Все эти изменения могут повысить эффективность предупреждения семейно-бытового насилия, а также поднимут роль и статус государства в защите граждан. И такими шагами мы медленно, но верно выйдем и на принятие закона о профилактике семейно-бытового насилия. Лучше поздно, чем никогда. Важно уметь признавать ошибки. Это по-человечески.



Юрист Алёна Попова, соосновательница сети взаимопомощи женщин «Ты не одна».



Фото: из личного архива Алёны Поповой Поделиться Поделиться







Крайне важное решение КС после декриминализации побоев и решений законодателей по повторным побоям. Побил через год – снова первичные побои. Дело вели мои прекрасные коллеги. Они представляли интересы женщины, которую мужчина избивал пять раз, но был привлечён только к 100 часам общественных работ! При этом он не был изолирован от жертвы. Наносил и физические, и психологические страдания. Закон обратной силы не имеет, поэтому уже вынесенные решения судов останутся неизменными. Посмотрим, как будут менять статью в парламенте.



Что необходимо менять в УК? Заявитель указывал на необходимость защиты пострадавшего от пыток, от посягательств на неприкосновенность его жизни. Там много составов. Поэтому в случае повторных побоев человек должен быть привлечён к ответственности, которая именно изолирует насильника от жертвы. На мой взгляд, изменения в УК должны быть направлены на то, чтобы насильник получал арест. Никакие другие истории типа обязательных работ, или штрафов, тут не работают уже. КС пишет, что изменения должны быть быстрыми, надеюсь, так и будет. И это происходит на фоне внесения поправок Верховным судом, которые касаются переведения дел по повторным побоям в разряд частно-публичных. Чтобы государство защищало жертву, а не насильника. Если бы ВС не припаял туда статью о клевете, которая там лишняя, то мы однозначно наблюдаем положительные шаги со стороны судебной власти.



Остаётся один вопрос. Почему законодатели никак не хотят принять наш закон? Почему они действуют такими половинчатыми мерами? Почему они бьют именно по статьям о побоях, не учитывая другие составы? Самым положительным шагом было бы принятие системного закона о домашнем насилии. Я не могу сказать, что сегодняшнее решение КС ускоряет принятие такого закона. Решение изолированное. Как и решение Верховного суда. ВС убивает институт частного обвинения, КС делает упор на неправомерность повторных побоев. Но это всё не относится к защитным мерам. В целом по теме насилия лёд тронулся, хотя закон всё ещё лежит мёртвым грузом в Совете Федерации. Валентина Матвиенко говорит, что его в ближайшее время будут вносить, в течение года. Об этом вчера сказал и Валерий Фадеев в Общественной палате. В любом случае, в следующем созыве Госдумы это произойдёт. Я уверена. Есть много людей в законодательной власти, которые выступают за этот закон. Да, не открыто, кулуарно, но агитируют «за». Дальше возникает вопрос о том, какая версия закона будет принята. Наша, где учтено всё, есть правильные определения. Или версия Совета Федерации, где закон – кастрат. Где урезаны определения. Там из определения домашнего насилия вырезано «физическое насилие», определение преследования. А жертвы насилия страдают от преследования, которое часто заканчивается смертью. Почему-то рабочая группа в Совете Федерации решила, что этих нюансов в законе быть не должно. Мы настаиваем, что должно быть всё. Ведём борьбу за текст сейчас.



Вице-президент адвокатской палаты Ленинградской области Денис Лактионов.



Фото: aplo.fparf.ru Поделиться Поделиться







Действительно, решили вмешаться, ведь это нелепый парадокс, когда лицо, которое ранее уже совершало подобные деяния, отвечает за повторение с чистого листа. Глупость. Насмехательство над правами жертв. На мой взгляд, вряд ли требовалось вообще что-то менять в 2016 году. Здесь вообще нужно убирать административную ответственность, только после наступления которой идёт ответственность уголовная. Нужно уходить от полумер в виде предварительной административной ответственности. Сразу переходить к уголовной. Проблема требует решения. Сколько можно это всё загонять вглубь? Домашнее насилие от этого не исчезнет. Проблема как была, так и остаётся. Почему перемены происходят сейчас? На мой взгляд, проблема становится всё более вопиющей. Издевательства, избиения - особенно злободневная тема. Очевидно, что пандемия с изоляцией на это тоже повлияли. Эти условия усиливают агрессию неуравновешенных личностей. Наверняка больше вспышек гнева и насилия. И правы правозащитники, которые постоянно об этом говорят, те, кто готовит нормы о профилактике насилия. Всё, что предупреждает, может помочь решить эту вопиющую ситуацию - это замечательно. А любители всевозможных «скреп», те, кто против таких инициатив, пусть сидят у себя дома со своим укладом. А людям нужен механизм защиты от насилия, которое, к сожалению, царит у нас… Почему у нас на передовой это борьбы одни девушки? На этот счёт могу сказать только одно. Замечательная русская поговорка. За чужой щекой зуб не болит. Мужчинам не достаётся, вот они и не участвуют в этой работе. Печально это. Но вообще у нас есть хорошие правозащитники мужчины. Повторю, я полностью на стороне жертв. Должна быть адекватная защита. Если человек применил насилие, подверг побоям, должен отвечать за это строго.

Действительно, решили вмешаться, ведь это нелепый парадокс, когда лицо, которое ранее уже совершало подобные деяния, отвечает за повторение с чистого листа. Глупость. Насмехательство над правами жертв. На мой взгляд, вряд ли требовалось вообще что-то менять в 2016 году. Здесь вообще нужно убирать административную ответственность, только после наступления которой идёт ответственность уголовная. Нужно уходить от полумер в виде предварительной административной ответственности. Сразу переходить к уголовной. Проблема требует решения. Сколько можно это всё загонять вглубь? Домашнее насилие от этого не исчезнет. Проблема как была, так и остаётся. Почему перемены происходят сейчас? На мой взгляд, проблема становится всё более вопиющей. Издевательства, избиения - особенно злободневная тема. Очевидно, что пандемия с изоляцией на это тоже повлияли. Эти условия усиливают агрессию неуравновешенных личностей. Наверняка больше вспышек гнева и насилия. И правы правозащитники, которые постоянно об этом говорят, те, кто готовит нормы о профилактике насилия. Всё, что предупреждает, может помочь решить эту вопиющую ситуацию - это замечательно. А любители всевозможных «скреп», те, кто против таких инициатив, пусть сидят у себя дома со своим укладом. А людям нужен механизм защиты от насилия, которое, к сожалению, царит у нас… Почему у нас на передовой это борьбы одни девушки? На этот счёт могу сказать только одно. Замечательная русская поговорка. За чужой щекой зуб не болит. Мужчинам не достаётся, вот они и не участвуют в этой работе. Печально это. Но вообще у нас есть хорошие правозащитники мужчины. Повторю, я полностью на стороне жертв. Должна быть адекватная защита. Если человек применил насилие, подверг побоям, должен отвечать за это строго.



Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»

