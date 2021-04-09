Конституционный суд велел уточнить норму УК, чтобы защитить жертв домашнего насилия от систематических побоев

Конституционный суд признал не соответствующей Основному закону страны статью Уголовного кодекса о побоях. Для тех, кто регулярно поколачивает близких, наказание должно быть жёстче.

Как следует из постановления, 9 апреля опубликованного на сайте КС, с жалобой на слишком мягкое законодательство, которое применяют по делам о домашнем насилии, обратилась Людмила Сакова. Её бил брат Геннадий, впервые наказанный за побои в 2018 году. Тогда его привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Через некоторое время он вновь избил сестру, отвечать пришлось уже по уголовной статье 116.1 — «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию». В качестве санкций она предусматривает штраф, обязательные или исправительные работы. Как максимум — арест сроком до 3 месяцев. Брат не образумился. В жалобе женщина рассказывает, что в октябре 2019 года он опять поднял на неё руку, однако, несмотря на неснятую и непогашенную судимость, процесс запустили снова: мужчине вменили административную статью. Заявительница указала на юридический парадокс, когда после административного наказания к нарушителю применяют уголовное, а после снова переходят на КоАП. Конституционный суд с ней согласился. Судьи отметили, что в законодательстве для драчунов заложено разное наказание: административное на первый раз и уголовное для тех, кто уже попадался на административном. Однако в статье 116.1 УК не стали прописывать, что после уголовного наказания нет «обнуления» — предыдущий опыт насилия она не перечёркивает.