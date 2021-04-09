Конституционный суд велел уточнить норму УК, чтобы защитить жертв домашнего насилия от систематических побоев

Конституционный суд признал не соответствующей Основному закону страны статью Уголовного кодекса о побоях. Для тех, кто регулярно поколачивает близких, наказание должно быть жёстче.
Как следует из постановления, 9 апреля опубликованного на сайте КС, с жалобой на слишком мягкое законодательство, которое применяют по делам о домашнем насилии, обратилась Людмила Сакова. Её бил брат Геннадий, впервые наказанный за побои в 2018 году. Тогда его привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 5 тысяч рублей.
Через некоторое время он вновь избил сестру, отвечать пришлось уже по уголовной статье 116.1 — «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию». В качестве санкций она предусматривает штраф, обязательные или исправительные работы. Как максимум — арест сроком до 3 месяцев.
Брат не образумился. В жалобе женщина рассказывает, что в октябре 2019 года он опять поднял на неё руку, однако, несмотря на неснятую и непогашенную судимость, процесс запустили снова: мужчине вменили административную статью. Заявительница указала на юридический парадокс, когда после административного наказания к нарушителю применяют уголовное, а после снова переходят на КоАП. Конституционный суд с ней согласился.
Судьи отметили, что в законодательстве для драчунов заложено разное наказание: административное на первый раз и уголовное для тех, кто уже попадался на административном. Однако в статье 116.1 УК не стали прописывать, что после уголовного наказания нет «обнуления» — предыдущий опыт насилия она не перечёркивает.
«Разделив ответственность за побои в зависимости от их совершения впервые или повторно, законодатель не должен был игнорировать предшествующую судимость за это деяние, поскольку она свидетельствует о повышенной общественной опасности, указывает на устойчивость поведения виновного и склонность к разрешению конфликтов насилием», — сделали вывод в КС, подчеркнув: «В еще большей степени на недостаточность административного наказания и невыполнение государством своих обязанностей по защите личности указывает осуществление насилия над одним и тем же потерпевшим».
Конституционный суд заключил, что законодателю надлежит внести изменение в УК. Заявительнице Людмиле Саковой добиться для брата более серьёзного наказания это не поможет, поскольку закон обратной силы не имеет. То есть при ужесточении нормы дела, по которым уже вынесено решение, пересматривать не будут.
Неконституционную норму будут применять до того, пока УК не изменят. В КС заявили, что в этом случае необходимо установить компенсацию потерпевшим, в делах которых после вступления в силу постановления будет применятся спорная норма. Документ вступает в силу с момента опубликования.