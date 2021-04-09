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Аварийную трубу на проспекте Художников отремонтировали раньше срока. Участок теплосети должны заменить до 2022 года

В Петербурге закончили ремонт аварийной трубы, из-за которой пришлось частично перекрывать проспект Художников

Специалисты к вечеру 9 апреля завершили ремонт аварийной трубы в Выборгском районе Петербурга, из-за которой пришлось частично перекрывать проспект Художников. Более полусотни зданий весь день провели с пониженными параметрами отопления. Трубопровод, который служит 26 лет, обещают заменить до 2022 года.

«К 21:30 теплоэнергетики восстановили теплоснабжение 56 зданий по штатной схеме после дефекта. В ходе ремонтных работ заменили около 18 метров магистрального трубопровода», — сообщили «Фонтанке» в ГУП «ТЭК» и отметили, что управились на четыре часа раньше срока.

Сбой рано утром в пятницу дала труба диаметром 500 мм. Горячая вода залила проезжую часть проспекта Художников, в кипятке оказались несколько автомобилей.

«Участок трубопровода, на котором произошел дефект, был проложен от квартальной котельной Парнас в 1995 году. За три последних года на нем устраняли два нарушения. Сеть подлежит реконструкции в рамках адресно-инвестиционной программы 2021–2022 годов. Обновление коснется участка по пр. Художников от пр. Луначарского до ул. Сикейроса», — добавили в ГУП «ТЭК».

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Комментарии (1)

Агроном аэродрома
"отремонтировали раньше срока" - пятилетку за три года? Ну, это как минимум медаль, а то и орден!
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