Аварийную трубу на проспекте Художников отремонтировали раньше срока. Участок теплосети должны заменить до 2022 года

Специалисты к вечеру 9 апреля завершили ремонт аварийной трубы в Выборгском районе Петербурга, из-за которой пришлось частично перекрывать проспект Художников. Более полусотни зданий весь день провели с пониженными параметрами отопления. Трубопровод, который служит 26 лет, обещают заменить до 2022 года.



«К 21:30 теплоэнергетики восстановили теплоснабжение 56 зданий по штатной схеме после дефекта. В ходе ремонтных работ заменили около 18 метров магистрального трубопровода», — сообщили «Фонтанке» в ГУП «ТЭК» и отметили, что управились на четыре часа раньше срока.

