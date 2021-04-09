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Проспект Художников частично перекрыт из-за аварии на трубе с горячей водой. Без отопления остались 56 домов

Паром окутало проспект Художников в Петербурге, там прорвало трубу

Внезапно теплый туман встретил утром 9 апреля жителей домов на перекрестке улицы Сикейроса и проспекта Художников. Читатели пишут, что его источником стал фонтан горячей воды. В лужах кипятка оказались несколько машин.

Кипяток забил из-под земли в районе дома 13, корпус 1, по проспекту Художников около пяти утра. На место оперативно приехала аварийная бригада ГУП «ТЭК». Движение на этой части дороги перекрыто.

Фото: Читатель «Фонтанки» Георгий
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Как сообщили «Фонтанке» в ГУП «ТЭК», уже в 5:30 теплоэнергетики локализовали дефект на проезжей части. Технологическое нарушение нашли на магистральном трубопроводе диаметром 500 мм, из него горячая вода попала на проезжую часть.

«В зону ограничения отопления попали 56 зданий, из них 7 получают тепло на пониженных параметрах, 49 жилищникам рекомендовано перевести на резервную схему», — уверяют в компании.

Сейчас специалисты убирают горячую воду с проезжей части. По предварительной информации, в зоне вытекания оказались несколько автомобилей. Для оценки возможного ущерба на место были вызваны страховые комиссары.

В ТЭК подтвердили, что на 8:30 ограничено движение по проспекту Художников от улицы Сикейроса в сторону проспекта Луначарского.

Фото: Читатель «Фонтанки» Георгий

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Комментарии (3)

264728091
Лет 10 назад под городом закопали около 600 км некондиционных труб по поддельным сертификатам качества, украв из бюджета миллиарды. Теперь это аукается.
155486892
Зато на экономические форумы миллиарды тратят.
SWd
Раньше в Кировском районе каждый день фонтаны были, сейчас, по ходу, будет в Выборгском. За последний год возле дома в одном и том же месте трубу латали раза 4, не меньше, все никак не могу починить.
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