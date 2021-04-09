Кипяток забил из-под земли в районе дома 13, корпус 1, по проспекту Художников около пяти утра. На место оперативно приехала аварийная бригада ГУП «ТЭК». Движение на этой части дороги перекрыто.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУП «ТЭК», уже в 5:30 теплоэнергетики локализовали дефект на проезжей части. Технологическое нарушение нашли на магистральном трубопроводе диаметром 500 мм, из него горячая вода попала на проезжую часть.



«В зону ограничения отопления попали 56 зданий, из них 7 получают тепло на пониженных параметрах, 49 жилищникам рекомендовано перевести на резервную схему», — уверяют в компании.

