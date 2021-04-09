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РКН отправил в суд протокол на «ВКонтакте» за неудаление призывов к участию в митингах

Восемь постов об акциях протеста могут обернуться для «ВКонтакте» крупным штрафом

Роскомнадзор передал в суд дело о неисполнении «ВКонтакте» требований о пресечении распространения призывов к участию в несанкционированных митингах. Надзорное ведомство грозит соцсети штрафом. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

Речь идёт о 8 постах со ссылками на ролики в Youtube.

«ВКонтакте обвиняют в том, что они не были своевременно удалены после получения запроса от Роскомнадзора. В рамках разбирательства ВКонтакте была вынуждена ограничить доступ к данному контенту в соцсети на территории Российской Федерации. При этом он остаётся доступен россиянам на других площадках», - заявили в соцсети.

Ранее TikTok за неудаление аналогичного контента оштрафовали на 2,6 миллиона рублей, три взыскания с Twitter составили 8,9 млн рублей. Google за показ зловредной запрещёнки выплатил 3 млн рублей.

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