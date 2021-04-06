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Призывы на незаконные акции обошлись TikTok в 2,6 млн рублей штрафа

TikTok впервые оштрафовали за призывы к молодежи

Московский суд признал китайскую сеть TikTok виновной в административном правонарушении — она не удалила ролики с призывами участвовать в несогласованных акциях.

Как сообщает 6 апреля РИА Новости со ссылкой на информацию из мирового судебного участка Таганского района Москвы, он оштрафовал соцсеть на 2,6 миллиона рублей.

Как уточняет ТАСС, в отношении TikTok был составлен протокол по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ). По нему компании грозило от 800 тысяч до 4 миллионов рублей штрафа. Ранее по три протокола по такой же статье были составлены в отношении Twitter, Facebook и Google, а также в отношении Telegram.

При этом начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгения Зайцева говорила, что TikTok активнее, чем другие иностранные соцсети, удаляет призывы к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях.

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