Призывы на незаконные акции обошлись TikTok в 2,6 млн рублей штрафа

Московский суд признал китайскую сеть TikTok виновной в административном правонарушении — она не удалила ролики с призывами участвовать в несогласованных акциях.



Как сообщает 6 апреля РИА Новости со ссылкой на информацию из мирового судебного участка Таганского района Москвы, он оштрафовал соцсеть на 2,6 миллиона рублей.



Как уточняет ТАСС, в отношении TikTok был составлен протокол по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ). По нему компании грозило от 800 тысяч до 4 миллионов рублей штрафа. Ранее по три протокола по такой же статье были составлены в отношении Twitter, Facebook и Google, а также в отношении Telegram.