Затопленное экс-садоводство в Красногвардейском районе 10 дней сохнет без света. Его отключили от электричества

Жители участков на реке Лубья после затопления остались без электричества. Прежний поставщик не видит причин включать рубильник.
На ситуацию в бывшем СНТ «Земледельцы» «Фонтанке» пожаловались его обитатели. По их словам, после потопа, который Смольный объяснил половодьем, они сохнут без электричества. Раньше они были запитаны от соседнего предприятия «Стройметаллоконструкция», но после происшествия электричество отключили, подача так и не возобновилась.
Технический директор СМК Сергей Иванов подтвердил эту информацию. По его словам, у него нет никаких оснований восстанавливать снабжение, так как садоводство как организация ликвидировано еще зимой и действующего договора у «Стройметаллоконструкций» ни с кем нет.
В конце марта МЧС пришлось использовать лодки, чтобы вывезти 5 человек — в том числе детей — с затопленных участков бывшего СНТ «Земледельцы». Его заливает не первый год, местные жители связывают это со сбросами воды сверху по течению. Позднее пришло сообщение, что под водой оказалось и находящееся рядом Пороховское кладбище. Источники «Фонтанки» сообщают, что это может быть связано с невовремя очищенными решетками на оголовках коллектора, через который идет река.