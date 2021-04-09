Затопленное экс-садоводство в Красногвардейском районе 10 дней сохнет без света. Его отключили от электричества

Жители участков на реке Лубья после затопления остались без электричества. Прежний поставщик не видит причин включать рубильник.



На ситуацию в бывшем СНТ «Земледельцы» «Фонтанке» пожаловались его обитатели. По их словам, после потопа, который Смольный объяснил половодьем, они сохнут без электричества. Раньше они были запитаны от соседнего предприятия «Стройметаллоконструкция», но после происшествия электричество отключили, подача так и не возобновилась.

Технический директор СМК Сергей Иванов подтвердил эту информацию. По его словам, у него нет никаких оснований восстанавливать снабжение, так как садоводство как организация ликвидировано еще зимой и действующего договора у «Стройметаллоконструкций» ни с кем нет.