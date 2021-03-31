FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +4
75.70р88.88р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

В Красногвардейском районе Петербурга затопленное садоводство эвакуировали на лодках. Участки регулярно заливает по весне

В затопленное садоводство на реке Лубье в Петербурге вызвали МЧС для эвакуации

Жители бывшего СНТ «Земледельцы» на Всеволожской улице накануне вернулись на 2 года назад. Их участки снова затопило в считаные часы, на место вызывали МЧС.

По словам одной из жительниц, гидроудар был такой силы, что биотуалет у нее на участке, где на зиму сложили кирпичи и трубы, просто снесло.

Валерий Извицкий

Для того чтобы вывезти затопленных людей, пришлось вызывать МЧС. В ведомстве 31 марта подтвердили факт заявки и рассказали, что лодками эвакуировали 5 человек. В Водоканале Санкт-Петербурга сообщили, что диспетчеру поступала заявка с этого адреса на «вытекание», специалисты выехали; однако заявка была необоснованной хотя бы потому, что сетей Водоканала в садоводстве нет.

ПоделитьсяПоделиться

«Фонтанка» уже писала об этом садоводческом массиве в 2018 году — в таком же контексте. Тогда в ГУ МЧС все объяснили паводком, однако сами жители считают, что дело в сбросах от поселков сверху по течению Лубьи. В администрации Красногвардейского района также сказали о половодье и о том, что садоводство находится в низине: чиновники будут обращаться в комитет по природопользованию для решения проблемы с затоплением участков. «Фонтанка» запросила комментарий у комитета.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

old_rat
Раз это СНТ, так собрались, проголосовали, скинулись и сделали мелиорацию.
Семён Дымов
Так зачем там было участок брать, если постоянно затапливает ?
Неужели было со старожилами не поговорить ?
И если снимаете , снимайте в нормальном формате 16 на 9 или 3 на 4.
уважайте зрителей.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний