По словам одной из жительниц, гидроудар был такой силы, что биотуалет у нее на участке, где на зиму сложили кирпичи и трубы, просто снесло.
Валерий Извицкий
Для того чтобы вывезти затопленных людей, пришлось вызывать МЧС. В ведомстве 31 марта подтвердили факт заявки и рассказали, что лодками эвакуировали 5 человек. В Водоканале Санкт-Петербурга сообщили, что диспетчеру поступала заявка с этого адреса на «вытекание», специалисты выехали; однако заявка была необоснованной хотя бы потому, что сетей Водоканала в садоводстве нет.
«Фонтанка» уже писала об этом садоводческом массиве в 2018 году — в таком же контексте. Тогда в ГУ МЧС все объяснили паводком, однако сами жители считают, что дело в сбросах от поселков сверху по течению Лубьи. В администрации Красногвардейского района также сказали о половодье и о том, что садоводство находится в низине: чиновники будут обращаться в комитет по природопользованию для решения проблемы с затоплением участков. «Фонтанка» запросила комментарий у комитета.