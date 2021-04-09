ФСБ задержала 14 человек по делу о подготовке теракта в Кисловодске

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении 14 человек, подозреваемых в участии в деятельности экстремистской организации, незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств, а также в подготовке к совершению террористического акта. По версии следствия, все они входили в местную ячейку запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство» и готовили теракт в городе Кисловодске.

Как сообщили 9 апреля в СК РФ, не позднее 2017 года фигуранты создали в Кисловодске нигде не зарегистрированное международное религиозное объединение и регулярно проводили незаконные собрания. На 5 апреля 2021 года двое из участников объединения планировали совершить подрыв административного здания ОМВД России по городу Кисловодску, но были вовремя обезврежены ФСБ.

