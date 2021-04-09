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ФСБ задержала 14 человек по делу о подготовке теракта в Кисловодске

По делу о подготовке подрыва здания ОМВД в Кисловодске задержаны 14 человек

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении 14 человек, подозреваемых в участии в деятельности экстремистской организации, незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств, а также в подготовке к совершению террористического акта. По версии следствия, все они входили в местную ячейку запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство» и готовили теракт в городе Кисловодске.

Как сообщили 9 апреля в СК РФ, не позднее 2017 года фигуранты создали в Кисловодске нигде не зарегистрированное международное религиозное объединение и регулярно проводили незаконные собрания. На 5 апреля 2021 года двое из участников объединения планировали совершить подрыв административного здания ОМВД России по городу Кисловодску, но были вовремя обезврежены ФСБ.

По местам жительства всех фигурантов проведены обыски, в ходе которых обнаружено и изъято стрелковое оружие, компоненты для изготовления взрывных устройств, а также запрещённая в свободном обороте религиозная литература. Все участники незаконного экстремистского объединения задержаны. В настоящее время в отношении них в суд направлены ходатайства о заключении под стражу.

Ранее «Фонтанка» писала о предотвращении теракта в одном из образовательных учреждений Симферополя, который также готовили двое исламистов.

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Комментарии (13)

Агроном аэродрома
Подлые террористы хотели, под покровом ночи, на стене здания администрацЫи Кисловодска, начертать краской "пудинг лор"?
265849357
Вруть я уверен, тема к выборам актуальная, нагнать жути, показать работу, думаю школьников поймали и "вежливо заставили" тут мирных сажают по санитарным делам......
Набеглов
Слава ФСБ! Не сомневаюсь, что предотвратившие этот жуткий теракт будут представлены к государственным наградам и очередным воинским званиям.
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