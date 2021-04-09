ФСБ задержала 14 человек по делу о подготовке теракта в Кисловодске

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении 14 человек, подозреваемых в участии в деятельности экстремистской организации, незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств, а также в подготовке к совершению террористического акта. По версии следствия, все они входили в местную ячейку запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство» и готовили теракт в городе Кисловодске.
Как сообщили 9 апреля в СК РФ, не позднее 2017 года фигуранты создали в Кисловодске нигде не зарегистрированное международное религиозное объединение и регулярно проводили незаконные собрания. На 5 апреля 2021 года двое из участников объединения планировали совершить подрыв административного здания ОМВД России по городу Кисловодску, но были вовремя обезврежены ФСБ.
По местам жительства всех фигурантов проведены обыски, в ходе которых обнаружено и изъято стрелковое оружие, компоненты для изготовления взрывных устройств, а также запрещённая в свободном обороте религиозная литература. Все участники незаконного экстремистского объединения задержаны. В настоящее время в отношении них в суд направлены ходатайства о заключении под стражу.
Ранее «Фонтанка» писала о предотвращении теракта в одном из образовательных учреждений Симферополя, который также готовили двое исламистов.