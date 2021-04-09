Двое исламистов готовили взрыв в учебном заведении Симферополя

По данным ФСБ, теракт готовили россияне 1992 и 1999 годов рождения, сторонники запрещённой в РФ организации «Хайят Тахрир аш-Шам». У них изъята взрывчатка и компоненты бомб с поражающими элементами — предположительно, они хотели использовать для нападения самодельные бомбы. Из России они намеревались уехать в Сирию через Украину и Турцию, чтобы вступить в международную террористическую организацию.

Силовики задержали в Крыму двоих исламистов, которые, как предполагается, собирались устроить взрыв в одном из образовательных учреждений Симферополя.

«В используемых средствах связи обнаружены инструкции по производству взрывчатых веществ и взрывных устройств, переписка и обмен голосовыми сообщениями с эмиссарами международной террористической организации с обсуждением планируемых терактов, подтверждающие причастность задержанных к пропаганде и финансированию терроризма», — сказали в ФСБ (цитата по «Интерфаксу»).

Возбуждено уголовное дело — пока по статьям об изготовлении бомб, пропаганде и содействии терроризму.

В этом году в России предотвратили несколько крупных терактов. В начале апреля сотрудники ФСБ задержали исламиста, который планировал нападение на силовиков в Ставропольском крае, также сорваны атаки на Северном Кавказе, в Калининградской области, Махачкале и Майкопе.