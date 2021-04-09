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«Высокие технологии из подручных средств. Зато в кадре смотрюсь как надо». Глава Бурятии показал, как проходило его совещание с Мишустиным

Глава Бурятии Алексей Цыденов разместил в Instagram шутливый пост о том, как совещался с премьер-министром в режиме видеоконференции

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов показал, каким образом проходило его совещание в режиме видеоконференции с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Шутливый пост с фотографией он разместил в своём Instagram.

«Петропавловск-Камчатский. В номере гостиницы. 4 часа утра (по-камчатски). Участие в совещании председателя правительства М.В. Мишустина в режиме ВКС. Высокие технологии из подручных средств. Зато в кадре смотрюсь как надо», — написал он.

В комментариях к посту подписчики оценили юмор Цыденова, отметив, в том числе, фотогеничность главы Бурятии, «причём в любое время суток».

Напомним, ранее Роскомнадзор посоветовал гражданам РФ активнее пользоваться отечественными сервисами для видеоконференций вместо американской платформы Zoom.

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