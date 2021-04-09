«Высокие технологии из подручных средств. Зато в кадре смотрюсь как надо». Глава Бурятии показал, как проходило его совещание с Мишустиным

Глава Бурятии Алексей Цыденов разместил в Instagram шутливый пост о том, как совещался с премьер-министром в режиме видеоконференции