Российская «дочка» Apple за коронавирусный год увеличила выручку на 40%

Выручка дочерней компании Apple ООО «Эппл Рус» за 2020 год выросла на 40,7% и превысила 266 млрд рублей. Чистая прибыль компании от продаж подскочила в 5,2 раза.



Как сообщает «Интерфакс» 9 апреля со ссылкой на бухгалтерскую отчетность фирмы, ее прибыль от продаж в 2020 году составила 13,04 млрд рублей, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла до 11,4 млрд рублей, что в 5,2 больше показателя 2019 года.

По данным СПАРК, выручка «Эппл Рус» в 2019 году составила 189,3 млрд рублей, а чистая прибыль — 2,2 млрд.