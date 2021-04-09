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Российская «дочка» Apple за коронавирусный год увеличила выручку на 40%

Выручка российской «дочки» Apple выросла на 40%, а прибыль — в 5,2 раза

Выручка дочерней компании Apple ООО «Эппл Рус» за 2020 год выросла на 40,7% и превысила 266 млрд рублей. Чистая прибыль компании от продаж подскочила в 5,2 раза.

Как сообщает «Интерфакс» 9 апреля со ссылкой на бухгалтерскую отчетность фирмы, ее прибыль от продаж в 2020 году составила 13,04 млрд рублей, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла до 11,4 млрд рублей, что в 5,2 больше показателя 2019 года.

По данным СПАРК, выручка «Эппл Рус» в 2019 году составила 189,3 млрд рублей, а чистая прибыль — 2,2 млрд.

Ранее свои финансовые показатели впервые опубликовала AliExpress Россия. Выручка компании по итогам финансового года (с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021-го), не считая услуг, составила 229,3 млрд рублей. Оборот товаров вырос на 151% и достиг 54,9 млрд рублей.

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Комментарии (2)

BSB888
Стоимость техники Apple в России почти самая высокая в мире. В США всё продаётся на 20-30% ниже по стоимости. 30$ в месяц за iPhone 12 с контрактом оператора, без процентов.
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