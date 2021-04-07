FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +5
76.38р90.18р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Оборот AliExpress Россия составил 229 млрд рублей, показатели раскрыли впервые

В AliExpress Россия впервые раскрыли годовые финансовые результататы

Выручка AliExpress Россия по итогам финансового года — с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021-го — составила 229,3 млрд рублей, не включая услуги. Оборот товаров вырос на 151 % и достиг 54,9 млрд рублей. Об этом компания сообщила 7 апреля на своём официальном сайте.

Также в AliExpress Россия уточнили, что общее количество уникальных покупателей за финансовый год превысило 26,2 млн человек. При этом ежемесячная аудитория маркетплейса составляет 29,1 млн человек, ежедневная — 8,8 млн. Количество уникальных посещений за финансовый год превысило 72,5 млн, что на 30 % больше прошлогоднего показателя. «По этой метрике, согласно собственным данным и статистике Mediascope (данные января 2021), AliExpress остаётся самым посещаемым маркетплейсом в России», — заявили в компании.

Самыми популярными категориями товаров стали автомобильные запчасти и аксессуары (оборот вырос на 367 %), инструменты (306 %), компьютеры и офисная техника (168 %), телефоны (104 %), устройства для дома (84 %) и электроника. Также люди стали чаще заказывать на AliExpress продукты питания, электронику, аксессуары для волос, устройства для дома, аксессуары для мотоциклов и т. д.

Совместное предприятие AliExpress Россия было создано Mail.ru Group, «Мегафоном», Alibaba и РФПИ в 2019 году. На сегодняшний день AliExpress имеет 20 тысяч партнёрских пунктов выдачи заказов (отделения и постаматы).

В планах маркетплейса — увеличение ассортимента локальных продавцов, расширение логистических мощностей, запуск обновлённой веб-версии и мобильного приложения, а также обновление программы лояльности для пользователей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Мужской Взгляд
Цены на Али уже приблизились к магазинным, так что перспектива развития весьма туманна, особенно в свете последних событий с Twitter, Zoom и прочими иноагентами.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний