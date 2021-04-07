Оборот AliExpress Россия составил 229 млрд рублей, показатели раскрыли впервые

Выручка AliExpress Россия по итогам финансового года — с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021-го — составила 229,3 млрд рублей, не включая услуги. Оборот товаров вырос на 151 % и достиг 54,9 млрд рублей. Об этом компания сообщила 7 апреля на своём официальном сайте.



Также в AliExpress Россия уточнили, что общее количество уникальных покупателей за финансовый год превысило 26,2 млн человек. При этом ежемесячная аудитория маркетплейса составляет 29,1 млн человек, ежедневная — 8,8 млн. Количество уникальных посещений за финансовый год превысило 72,5 млн, что на 30 % больше прошлогоднего показателя. «По этой метрике, согласно собственным данным и статистике Mediascope (данные января 2021), AliExpress остаётся самым посещаемым маркетплейсом в России», — заявили в компании.

