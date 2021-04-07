Оборот AliExpress Россия составил 229 млрд рублей, показатели раскрыли впервые

Выручка AliExpress Россия по итогам финансового года — с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021-го — составила 229,3 млрд рублей, не включая услуги. Оборот товаров вырос на
Также в AliExpress Россия уточнили, что общее количество уникальных покупателей за финансовый год превысило 26,2 млн человек. При этом ежемесячная аудитория маркетплейса составляет 29,1 млн человек, ежедневная — 8,8 млн. Количество уникальных посещений за финансовый год превысило 72,5 млн, что на
Самыми популярными категориями товаров стали автомобильные запчасти и аксессуары (оборот вырос на
Совместное предприятие AliExpress Россия было создано Mail.ru Group, «Мегафоном», Alibaba и РФПИ в 2019 году. На сегодняшний день AliExpress имеет 20 тысяч партнёрских пунктов выдачи заказов (отделения и постаматы).
В планах маркетплейса — увеличение ассортимента локальных продавцов, расширение логистических мощностей, запуск обновлённой веб-версии и мобильного приложения, а также обновление программы лояльности для пользователей.