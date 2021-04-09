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Родители пожаловались на нашествие тараканов в петербургском детском саду

Родители засняли нашествие тараканов в детском саду Петербурга

Родители пожаловались на антисанитарию в 110-м детском саду Невского района Петербурга. Фотографии с тараканами опубликованы в социальной сети 8 апреля.

«Развелись мыши и тараканы, имеются доказательства в виде фотографий и видеозаписей их присутствия, тараканы были обнаружены даже в еде», — пишут родители, уточняя, что заведующая Карина Бежунская игнорирует жалобы.

В пресс-службе администрации Невского района уточнили, что последнее санитарно-эпидемиологическое обследование в 110-м детском саду проводилось 2 апреля, но после жалобы родителей учреждение ждёт дополнительная проверка. «Учитывая сложившуюся ситуацию, сегодня, 9 апреля, будет дополнительно проведена дезинфекция всех помещений учреждения с последующей генеральной уборкой. Также сегодня было проведено обследование здания службой заказчика администрации района, по результатам которого подготовят документацию на комплексный ремонт для включения в проект бюджета 2022 года», — добавили в администрации.

На прошлой неделе родители пожаловались на тараканов в 346-й школе Невского района.

«Фонтанка» подробно рассказала о том, в каких условиях готовят еду для школьников в комбинате социального питания Красносельского района.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

lamer
Я уже лет 15 тараканов не видел, хотя живу в бывшем общежитии.
NAFTALIN 2000-2036
заповедник какой-то устроили, вроде и тараканов-то уже не осталось в Колыбели пока Трех Революций
odpetrograd
Это вопиющее нарушение санитарии. В 21 веке недопустимы насекомые в жилищах, тем более в детском саду. Тараканы могут заползать в сумки и таким образом распространяться по другим домам.
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