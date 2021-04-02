FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +3
75.81р88.95р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
5
Печать

Рыжего занесло «Волной». На обеде в петербургской школе ловили таракана

Петербургскую школу будут дезинфицировать после визита таракана к тарелкам школьников

Неаппетитного вида насекомое появилось за обеденным столом в школе Невского района Петербурга. Рыжего лазутчика сняли на видео, после публикации ролика сотрудники пищеблока будут убираться все выходные.

Ролик из 346-й школы Невского района опубликован в паблике «Школьный ревизорро» во «ВКонтакте» 2 апреля. На кадрах таракан подползает к тарелкам с едой, на заднем фоне дети спорят, убивать его или нет, и в конце концов накрывают насекомое металлической ёмкостью из-за под вилок.

«Сказать, что в столовой царит антисанитария — ничего не сказать… Тараканы!!! Дети находят их в еде, они ползают там везде. Но что делать мне, родителю, в этой ситуации?» — написала петербурженка, отправившая видео в группу.

На сайте 346-й школы указано, что горячее питание в учреждении организовывает комбинат «Волна». Компания работает на рынке более 15 лет.

В администрации Невского района уточнили, что ещё 21 марта в 346-й школе провели специализированную обработку и дезинфекцию всего здания, в том числе пищеблока. «В ближайшие выходные дезинфекцию проведут повторно. Кроме того, сотрудники столовой выйдут на работу в выходные дни для проведения генеральной уборки», — добавили в пресс-службе.

Ранее в гимназии 642 «Земля и Вселенная» на Васильевском острове у семерых учеников диагностировали гастроэнтерит. По словам родителей, из-за тошноты и боли в животе не смогли прийти на уроки 40 детей. Роспотребнадзор очага кишечной инфекции в учреждении не нашёл.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

dedmoroz_5e4d8827384c2
желаю здоровья таракану, он людей бережёт от хим. присадок в пищу
Урус-Баши
Эта "Волна" входит с известный московский кортель, якобы связанный с лысым поваром?
f0ntan
Нормальные тараканы быстро убегают и прячутся от людей. Таракан столовой какой-то накачанный, может уже отравленный антитаракановскими отравами. Никуда от людей не бежит, хотя кругом орут. Еле волочится
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний