Неаппетитного вида насекомое появилось за обеденным столом в школе Невского района Петербурга. Рыжего лазутчика сняли на видео, после публикации ролика сотрудники пищеблока будут убираться все выходные.
Ролик из 346-й школы Невского района опубликован в паблике «Школьный ревизорро» во «ВКонтакте» 2 апреля. На кадрах таракан подползает к тарелкам с едой, на заднем фоне дети спорят, убивать его или нет, и в конце концов накрывают насекомое металлической ёмкостью из-за под вилок.
«Сказать, что в столовой царит антисанитария — ничего не сказать… Тараканы!!! Дети находят их в еде, они ползают там везде. Но что делать мне, родителю, в этой ситуации?» — написала петербурженка, отправившая видео в группу.
На сайте 346-й школы указано, что горячее питание в учреждении организовывает комбинат «Волна». Компания работает на рынке более 15 лет.
В администрации Невского района уточнили, что ещё 21 марта в 346-й школе провели специализированную обработку и дезинфекцию всего здания, в том числе пищеблока. «В ближайшие выходные дезинфекцию проведут повторно. Кроме того, сотрудники столовой выйдут на работу в выходные дни для проведения генеральной уборки», — добавили в пресс-службе.
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