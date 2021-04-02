Неаппетитного вида насекомое появилось за обеденным столом в школе Невского района Петербурга. Рыжего лазутчика сняли на видео, после публикации ролика сотрудники пищеблока будут убираться все выходные.

Ролик из 346-й школы Невского района опубликован в паблике «Школьный ревизорро» во «ВКонтакте» 2 апреля. На кадрах таракан подползает к тарелкам с едой, на заднем фоне дети спорят, убивать его или нет, и в конце концов накрывают насекомое металлической ёмкостью из-за под вилок.

«Сказать, что в столовой царит антисанитария — ничего не сказать… Тараканы!!! Дети находят их в еде, они ползают там везде. Но что делать мне, родителю, в этой ситуации?» — написала петербурженка, отправившая видео в группу.

