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Школьник из Москвы получил условный срок за хранение бомбы. Он был знаком с анархистом, устроившим взрыв в Архангельске

Суд приговорил к условному сроку московского школьника, у которого нашли бомбу

Тушинский районный суд Москвы огласил приговор в отношении столичного школьника, у которого нашли самодельную бомбу. Подросток получил 2 года и 3 месяца условного срока. Об этом со ссылкой на адвоката осуждённого 9 апреля сообщает РИА Новости.

Официально об обстоятельствах задержания следствие не сообщает, однако, судя по материалам уголовного дела, с которыми ознакомилось агентство, молодой человек состоял в переписке с анархистом Михаилом Жлобицким, устроившим взрыв у здания УФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года. Школьника из Москвы, которому на тот момент было 14 лет, задержали через три дня после архангельского взрыва.

Как следует из материалов дела, защита настаивает на том, что юноша познакомился со Жлобицким случайно в Telegram и переписывался с ним на различные химические темы. Об изготовлении бомб они, по заявлению адвоката, никогда не общались и совместные действия не планировали.

Напомним, ранее суд в Волгограде отправил на принудительное психиатрическое лечение местного школьника, который готовил теракт в своём учебном заведении также с помощью самодельной бомбы и «коктейлей Молотова».

В конце октября 2018 года у здания ФСБ в Архангельске прогремел взрыв. По информации следствия, в результате происшествия «погиб 17-летний местный житель, который пронёс в здание самодельное взрывное устройство». Пострадали трое сотрудников регионального управления ФСБ. Уголовные дела по факту взрыва были возбуждены по ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение боеприпасов). Взрыв у архангельского УФСБ устроил анархист Михаил Жлобицкий.

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Комментарии (1)

xxx2856
Скоро Патрушев,забыв подтереться - объявит Войну всему миру,который его точку не подтёр!!!И это как Вам??? Кто такие Патрушевы и Путины?...Где Царевич?....Какого хера здесь патрушев командует?!
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