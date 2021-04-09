Школьник из Москвы получил условный срок за хранение бомбы. Он был знаком с анархистом, устроившим взрыв в Архангельске

Тушинский районный суд Москвы огласил приговор в отношении столичного школьника, у которого нашли самодельную бомбу. Подросток получил 2 года и 3 месяца условного срока. Об этом со ссылкой на адвоката осуждённого 9 апреля сообщает РИА Новости.
Официально об обстоятельствах задержания следствие не сообщает, однако, судя по материалам уголовного дела, с которыми ознакомилось агентство, молодой человек состоял в переписке с анархистом Михаилом Жлобицким, устроившим взрыв у здания УФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года. Школьника из Москвы, которому на тот момент было 14 лет, задержали через три дня после архангельского взрыва.
Как следует из материалов дела, защита настаивает на том, что юноша познакомился со Жлобицким случайно в Telegram и переписывался с ним на различные химические темы. Об изготовлении бомб они, по заявлению адвоката, никогда не общались и совместные действия не планировали.
Напомним, ранее суд в Волгограде отправил на принудительное психиатрическое лечение местного школьника, который готовил теракт в своём учебном заведении также с помощью самодельной бомбы и «коктейлей Молотова».