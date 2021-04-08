Подростка, готовившего теракт в волгоградской школе, отправили в психбольницу

Центральный районный суд города Волгограда перенаправил из СИЗО в психиатрическую больницу специализированного типа несовершеннолетнего, готовившего нападение на школу, в которой он учится. О переводе подростка в психбольницу ходатайствовало следствие. Теперь он пробудет там как минимум до 11 мая, сообщили в объединённой пресс-службе судов по региону.



Молодой человек обвиняется по ч. 1 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывных устройств), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление террористического акта).

