Вы здесь не жильцы. Депутаты готовят новое наступление на бизнес в многоквартирных домах

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Депутат Госдумы Галина Хованская, прославившаяся законом о запрете хостелов в жилых помещениях, теперь намерена изгнать из многоквартирных домов и остальной бизнес. Как сообщила парламентарий в социальной сети Facebook, она подготовила законодательную инициативу, которая потребует от предпринимателей согласовывать с соседями использование нежилых помещений. «Что в них будет открыто должны решать жители!», - заявила она.

Как и в случае с законом о хостелах, инициатива объясняется заботой о покое граждан. «Часто первые этажи в жилищном фонде переведены в нежилой фонд и предприниматели, не считаясь с интересами жителей, открывают там магазины, кафе, спортивные, музыкальные и танцевальные кружки. Все это доставляет жителям массу неудобств: антисанитарные условия, погрузка/разгрузка во дворе, препятствующие жителям комфортно отдыхать как у себя в квартире, так и на улице, шум от работающих производственных кондиционеров и многое другое», - сообщила она.



По словам Хованской, жалобы в Роспотребнадзор, жилищную инспекцию и полицию часто не дают результата и не могут защитить собственников квартир от злоупотреблений бизнеса. «Считаю, что многоквартирные дома предназначены для комфортного проживания. Находясь дома, жители не должны испытывать стресс от шумовых воздействий, ощущать неприятные запахи или вести «борьбу» с грызунами и насекомыми. Они должны в первую очередь отдыхать!», - написала она.

В беседе с «Фонтанкой» Галина Хованская указала, что идея появилась не вчера и санкционирована на самом высоком уровне. «Это поручение президента, хотя и не формализованное», - пояснила она. Вероятно речь идет об обсуждении нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2019 году, где Владимир Путин призвал «в высшей степени аккуратно» относиться к размещению торговых точек в многоквартирных зданиях. «Магазины – это хорошо, но выше этажом люди живут, а там запахи и шум, и так далее», - сказал тогда глава государства. Минстрой и Минпромторг после этого провели консультации с бизнесом, но тема не получила развития.



Законопроект Галины Хованской в Госдуму пока не внесен. Но, как пояснила «Фонтанке» парламентарий, изменения она видит в Жилищном кодексе. «Потом будет конкретизация на уровне нормативных документов правительства, Роспотребнадзора, пожарных, экологических [норм]», - сказала она. Само согласование, по ее словам, будет проходить через общее собрание собственников. Принцип будет тем же, что и при переводе помещения из жилого в нежилое, когда необходимо получить согласие двух третей владельцев квартир.

Депутат утверждает, что закон будет регулировать лишь новый бизнес, желающий открыться в многоквартирном доме. «Мы не трогаем ситуации, которые сложились исторически. Там работают другие структуры. Тот бизнес, который уже работает, останется», - пояснила Галина Хованская. Впрочем, каким будет закон, можно с уверенностью говорить только после второго чтения, добавила парламентарий.

Опыт запрета отдельных бизнесов в жилых домах уже есть. Например, по новым правилам МЧС, в жилых зданиях нельзя размещать магазины бытовой химии, стройматериалов, автозапчастей, пиротехники.



Петербургские предприниматели активно обсуждают инициативу в социальных сетях и бизнес-чатах. Подавляющее число заведений малого бизнеса в центре Петербурга располагается именно в жилых домах, напоминают они.

Идея запретить бизнес не только в жилых, но и нежилых помещениях, была у Галины Хованской еще на этапе работы над законопроектом о хостелах, говорит вице-президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга Тамара Буйлова. Но тогда сопротивление участников рынка не позволило ее реализовать.

Требование о согласовании с жильцами означает «полное окончание бизнеса в жилых домах», - считает она. Но на комфортности городской среды это тоже скажется негативно. «Будем жить в пустыне, когда идти до ближайшей булочной надо три квартала», - отмечает глава ассоциации. В обещание не трогать уже работающий бизнес предприниматели не верят. «Каждая очередная норма всегда касается всех. Вы можете обнаружить, что ваши кондиционеры стали незаконными», - комментирует Тамара Буйлова.

Сооснователь Союза независимых рестораторов, совладелец Bakunin Group Александр Романенко называет новую инициативу Галины Хованской деструктивной для предпринимательского климата. «Я шокирован тем, что депутаты пытаются разделить людей на бизнесменов и не бизнеменов. Малый бизнес — это такие же люди, которые стали рисковать, чтобы создать что-то большее, не только прибыль, но рабочие места и налоги. Когда я открывал первое заведение, у меня был 10-летний автомобиль и комната в коммуналке, и я брал в долг под залог имущества. Если бы я должен был согласовывать с жильцами, что можно и что нельзя, [бизнеса могло бы не быть]», - отметил он.



Обещание не применять требования о согласовании к уже работающим предприятиям мало спасет ситуацию. «Малый бизнес постоянно мигрирует, раз в пять лет обновление [локации происходит] у 80% участников рынка», - считает Александр Романенко. Кроме того, инициатива обрушит рынок коммерческой недвижимости: люди, которые купили нежилые помещения, чтобы сдавать их в аренду, потеряют свой доход.

Сейчас владельцы нежилых помещений уже сильно ограничены в вариантах использования принадлежащей им собственности, напоминает Светлана Гузь, управляющий партнер Бюро юридических стратегий Legal to Business. В частности, установлены жесткие ограничения по погрузо-разгрузочным работам, по допустимости уровня шума. «Возможность реализации тех или иных видов товаров поставлена в зависимости от места расположения помещения в доме. Санитарные и пожарные правила являются «больной» темой заведений общественного питания», - говорит она. Законодательная инициатива Галины Хованской является практически карт-бланшем «потребительского экстремизма» в данной сфере, считает юрист.



А вот жители центра Петербурга не против получить право голоса при размещении бизнеса у себя под окнами. «Многоквартирный дом - это не только квартиры, но и общедомовое имущество, которое часто эксплуатирует бизнес, поэтому узнавать мнение других собственников - это нормально», - считает член правления организации «Граждане Рубинштейна» Ольга Устян. По ее словам, собственники квартир страдают, в основном, от соседства с заведениями, торгующими алкоголем и работающими по ночам, но не стали бы препятствовать открытию других видов бизнеса. «Никогда не слышала чтобы жаловались, к примеру, на парикмахерские», - комментирует активист.

Но уверенности, что инициатива Галины Хованской поможет раз и навсегда победить бизнес, нарушающий покой соседей, у жителей главной барной улицы нет. «У нас столько законов, что если бы они все исполнялись, то никаких проблем бы не было. Хорошо бы победить коррупцию и чтобы работали суды, тогда не надо никаких дополнительных законов придумывать», - говорит Ольга Устян.

