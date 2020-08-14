В жилых домах запретили размещать магазины автозапчастей, бытовой химии и мебели
Магазины бытовой химии, стройматериалов, автозапчастей, пиротехники теперь запрещено размещать в жилых домах и общественных зданиях. Соответствующие правила вводит МЧС России, внося изменения в свод правил о пожарной безопасности. Кроме того, мусоропроводы должны быть защищены от возгорания противопожарными перегородками.
«В жилых и общественных зданиях не допускается размещать предприятия торговли по продаже: горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей ... а также магазины, специализирующиеся на торговле строительными материалами, бытовой химией и пиротехникой», - цитирует РИА «Новости» документ 14 августа. Запрет касается и магазинов по продаже мебели, автозапчастей и автомобильных масел, пороха, капсюлей, патронов, а также «веществ и материалов, способных взрываться или возгораться».
Мусоросборные и бельеприёмные камеры должны выделяться противопожарными перегородками и перекрытием, при пожаре огнепреграждающие заслонки должны закрываться самостоятельно. Мусорная камера должна иметь отдельный вход, изолированный от эвакуационных выходов из здания.
Котельным залам предписано иметь датчики довзрывоопасных концентраций на горючие газы или на пары горючих жидкостей, аварийное освещение и бесперебойное электроснабжение, а также приточно-вытяжную и аварийную вентиляцию.