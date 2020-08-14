В жилых домах запретили размещать магазины автозапчастей, бытовой химии и мебели

Магазины бытовой химии, стройматериалов, автозапчастей, пиротехники теперь запрещено размещать в жилых домах и общественных зданиях. Соответствующие правила вводит МЧС России, внося изменения в свод правил о пожарной безопасности. Кроме того, мусоропроводы должны быть защищены от возгорания противопожарными перегородками.

«В жилых и общественных зданиях не допускается размещать предприятия торговли по продаже: горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей ... а также магазины, специализирующиеся на торговле строительными материалами, бытовой химией и пиротехникой», - цитирует РИА «Новости» документ 14 августа. Запрет касается и магазинов по продаже мебели, автозапчастей и автомобильных масел, пороха, капсюлей, патронов, а также «веществ и материалов, способных взрываться или возгораться».