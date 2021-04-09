Анонимка на два часа парализовала работу ТЦ «Невский Центр» у площади Восстания

Сотрудники правоохранительных органов закончили проверку шести этажей торгового комплекса в центре Петербурга, который 9 апреля закрывали после анонимного сообщения.



Об окончании проверки «Фонтанке» сообщили в пресс-службе «Невского Центра». К половине третьего часа дня мероприятия завершили, ничего взрывоопасного в здании не нашли. Торговый центр возобновил работу в обычном режиме.

Об эвакуации из ТЦ, расположенного у площади Восстания, читатели рассказали немногим позже полудня. Причиной стало электронное письмо, автор которого предупредил о бомбе.