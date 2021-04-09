FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +6
77.10р91.62р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Анонимка на два часа парализовала работу ТЦ «Невский Центр» у площади Восстания

Петербургский «Невский Центр» открыт для покупателей

Сотрудники правоохранительных органов закончили проверку шести этажей торгового комплекса в центре Петербурга, который 9 апреля закрывали после анонимного сообщения.

Об окончании проверки «Фонтанке» сообщили в пресс-службе «Невского Центра». К половине третьего часа дня мероприятия завершили, ничего взрывоопасного в здании не нашли. Торговый центр возобновил работу в обычном режиме.

Об эвакуации из ТЦ, расположенного у площади Восстания, читатели рассказали немногим позже полудня. Причиной стало электронное письмо, автор которого предупредил о бомбе.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний