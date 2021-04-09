В Роскомнадзоре опровергли информацию о сбоях у операторов связи из-за работы его оборудования

Роскомнадзор опроверг появившуюся в СМИ информацию о сбоях в работе операторов связи, появившихся из-за его технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Об этом со ссылкой на официального представителя ведомства 9 апреля сообщает ТАСС.
«В материале газеты «Коммерсантъ» изложена не проверенная изданием информация, которая не соответствует действительности, — отметили в Роскомнадзоре. — Оборудование ТСПУ работает без сбоев и не оказывает влияние на работу сетей операторов связи. Дежурные службы Центра мониторинга и управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) активно взаимодействуют с операторами связи в круглосуточном режиме и проводят анализ всех возможных неполадок их инфраструктуры. За всё время функционирования ТСПУ замечаний от операторов связи не поступало», — отмечается в сообщении.
По информации ведомства, в апреле Центр мониторинга и управления сетями связи общего пользования зафиксировал потерю связи с ТСПУ на двух узлах связи оператора «Обит» в Петербурге. Компания попыталась решить возникшие проблемы самостоятельно, без предупреждения ЦМУ ССОП выключив оборудование ТСПУ, однако это не помогло. В Роскомнадзоре отметили, что ТСПУ были включены через три часа, и работа устройств возобновилась в штатном режиме. Анализ лог-файлов ТСПУ также не выявил неполадок в работе оборудования перед аварией.
Напомним, ранее сообщалось, что системные сбои в сетях крупных федеральных и региональных операторов могли начать происходить из-за оборудования Роскомнадзора, установленного для исполнения закона о «суверенном Рунете».