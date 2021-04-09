Закон о «суверенном Рунете» привёл к сбоям у крупных операторов

В сети крупных федеральных и региональных операторов начали происходить системные сбои. Как пишет 9 апреля «Коммерсантъ», причиной стало оборудование Роскомнадзора, установленное для исполнения закона о «суверенном Рунете».

Этот закон, вступивший в силу 1 ноября 2019 года, предусматривает установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия внешним угрозам. Установкой и эксплуатацией занимается Роскомнадзор.

Так, в марте сбой случился у оператора «Обит», функционирующего в Санкт-Петербурге, Москве и Казани и входящего в десятку крупнейших операторов России в корпоративном сегменте. По словам источника компании, чтобы восстановить работу сети, специалисты «Обит» исключили оборудование Роскомнадзора из схемы прохождения трафика. В Роскомнадзоре сообщили, что в курсе инцидента с «Обит». «Спустя три часа работа технических средств противодействия угрозам возобновилась в штатном режиме», — заверили в ведомстве. И добавили, что самовольное изменение параметров подобного оборудования квалифицируется как нарушение закона, за которое предусмотрена ответственность до 1 миллиона рублей.