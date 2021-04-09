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Закон о «суверенном Рунете» привёл к сбоям у крупных операторов

«Коммерсантъ» сообщил о сбоях из-за оборудования Роскомнадзора

В сети крупных федеральных и региональных операторов начали происходить системные сбои. Как пишет 9 апреля «Коммерсантъ», причиной стало оборудование Роскомнадзора, установленное для исполнения закона о «суверенном Рунете».

Этот закон, вступивший в силу 1 ноября 2019 года, предусматривает установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия внешним угрозам. Установкой и эксплуатацией занимается Роскомнадзор.

Так, в марте сбой случился у оператора «Обит», функционирующего в Санкт-Петербурге, Москве и Казани и входящего в десятку крупнейших операторов России в корпоративном сегменте. По словам источника компании, чтобы восстановить работу сети, специалисты «Обит» исключили оборудование Роскомнадзора из схемы прохождения трафика. В Роскомнадзоре сообщили, что в курсе инцидента с «Обит». «Спустя три часа работа технических средств противодействия угрозам возобновилась в штатном режиме», — заверили в ведомстве. И добавили, что самовольное изменение параметров подобного оборудования квалифицируется как нарушение закона, за которое предусмотрена ответственность до 1 миллиона рублей.

В марте все операторы «большой четверки» испытывали трудности из-за оборудования DPI, отмечает источник «Коммерсанта» в крупном операторе связи. 10 марта некоторое время были недоступны сайты Кремля, правительства и других органов власти, пользователи жаловались на сбои у «Яндекса», Google, МТС, Qiwi, «Почты России». 19 числа фиксировались сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. «МегаФон», МТС, «Вымпелком», Tele2 и «Ростелеком» уверяли, что «проблем на их стороне нет». «Ростелеком» сообщил об аварии на сети зарубежного провайдера, хотя источники издания говорят о проблемах на российской стороне.

Мартовские сбои, по словам экспертов, стали первыми масштабными ЧП в рамках исполнения закона и они могут превратиться в регулярные. Для восстановления работы некоторые компании вынуждены были временно отключать оборудование, хотя Роскомнадзор за изменение параметров работы своих систем грозит штрафом до 1 миллиона рублей.

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Комментарии (21)

Yuri_SPb
Очередной закон, мешающий людям, это по-нашему.
bazafaka
Запрятить надо эти ваши интернеты. Насмотрятся своих интернетов и занимаются потом мужеложеством. При Сталине никаких интернетов не было..
Igor_VS
Военных конечно тоже потревожили. С какой стати они такие особенные.
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