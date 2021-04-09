Суд в Петербурге запретил пользоваться Интернетом мужчине, которого обвиняют в оправдании терроризма за комментарий в сети

Калининский районный суд отказал и следователю, и обвиняемому, рассматривая ходатайство об избрании меры пресечения по делу. Он выбрал третий вариант.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 9 апреля, Александр Овчинников был задержан сотрудниками центра «Э» по делу о «публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма обвиняемого в совершении преступления». В августе 2020 года, как писала «Фонтанка», оставил комментарий в сообществе «Новости RT на русском» в социальной сети «ВКонтакте». Он, по версии следствия, выложил информационные материалы, оправдывающие терроризм. А именно призывы к совершению действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека.

