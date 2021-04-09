Суд в Петербурге запретил пользоваться Интернетом мужчине, которого обвиняют в оправдании терроризма за комментарий в сети

Калининский районный суд отказал и следователю, и обвиняемому, рассматривая ходатайство об избрании меры пресечения по делу. Он выбрал третий вариант.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 9 апреля, Александр Овчинников был задержан сотрудниками центра «Э» по делу о «публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма обвиняемого в совершении преступления». В августе 2020 года, как писала «Фонтанка», оставил комментарий в сообществе «Новости RT на русском» в социальной сети «ВКонтакте». Он, по версии следствия, выложил информационные материалы, оправдывающие терроризм. А именно призывы к совершению действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека.
Следователь, как уточняет пресс-служба, просил избрать Овчинникову домашний арест. Прокурор следователя поддержал.
Обвиняемый и защитник возражали, просили избрать меру в виде подписки о невыезде, так как мужчине необходимо содержать семью.
Суд отказал всем. Он ограничил обвиняемого до 6 июня тем, что он не может выходить из дома с 22:00 до 06:00. Ему также нельзя находиться в местах проведения публичных массовых мероприятий любого характера, а также использовать Интернет, в том числе на мобильном телефоне. При этом пользоваться телефонной связью мужчине можно.