FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +6
77.10р91.62р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
5
Печать

Первокурсница и первоклассница пострадали в Петербурге из-за неловких поворотов налево

После ДТП в Петербурге госпитализированы две юные пассажирки

Обе несовершеннолетние петербурженки, попавшие в статистику ГИБДД за минувшие сутки в качестве пострадавших, были пассажирками. Обе аварии, по предварительным оценкам, совершили женщины-водители.

В целом в Петербурге 8 апреля зафиксировано 316 ДТП. В 17 из них пострадали люди — 18 взрослых и двое детей, сообщает 9 апреля УГИБДД в своём паблике в «ВКонтакте».

«Фонтанке» стали известны обстоятельства аварий с детьми. 17-летняя девушка (учащаяся первого курса Педагогического колледжа из Кронштадта) и 42-летняя женщина с сотрясениями головного мозга были доставлены, соответственно, в детскую и взрослую больницу с улицы Савушкина. Мы публиковали видеозапись этой аварии. По предварительным данным полиции, 30-летняя женщина на своей Audi Q3 в нарушение требования дорожного знака 3.1 (въезд запрещен) ехала прямо по трамвайным путям на улице Савушкина и совершила столкновение с Honda Fit под управлением жителя Кронштадта. «Хонда» двигалась в том же направлении и начала поворот налево — на записи было видно, что из правого ряда. Пострадавшие пассажирки — как раз из «Хонды».

Позже, в 15:25, на пересечении улиц Наличной и Беринга 43-летняя женщина на Mercedes-Benz ML 350, поворачивая налево на нерегулируемом перекрёстке, врезалась в ВАЗ-21102. В результате ДТП пострадала пассажирка «Мерседеса» — 6-летняя первоклассница. Её госпитализировали с ушибленной раной верхнего правого века в состоянии средней степени тяжести.

ПоделитьсяПоделиться

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

AlBerkut
Обезьяна с гранатой может быть, как и блондинка, любого пола, цвета волос и возраста.
Но отчасти согласен, есть некая тенденция к 'отмораживанию' за рулём у женщин.. Может просто потому что 'автоледей' становится больше...
Brezhnev
"По предварительным данным полиции, 30-летняя женщина на своей Audi Q3 в нарушение требования дорожного знака 3.1 (въезд запрещен) ехала прямо по трамвайным путям на улице Савушкина и совершила столкновение с Honda Fit под управлением жителя Кронштадта. «Хонда» двигалась в том же направлении и начала поворот налево — на записи было видно, что из правого ряда".
А не наоборот ли там все было, Фонтанка? )))
lamer
Бабы стали агрессивно водить, это уже можно считать утвердившимся фактом. Но они это делают перевозя детей. Еще синими стали часто за руль садиться.
Матриархат погубит мир!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний