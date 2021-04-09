Первокурсница и первоклассница пострадали в Петербурге из-за неловких поворотов налево

Обе несовершеннолетние петербурженки, попавшие в статистику ГИБДД за минувшие сутки в качестве пострадавших, были пассажирками. Обе аварии, по предварительным оценкам, совершили женщины-водители.

В целом в Петербурге 8 апреля зафиксировано 316 ДТП. В 17 из них пострадали люди — 18 взрослых и двое детей, сообщает 9 апреля УГИБДД в своём паблике в «ВКонтакте».

«Фонтанке» стали известны обстоятельства аварий с детьми. 17-летняя девушка (учащаяся первого курса Педагогического колледжа из Кронштадта) и 42-летняя женщина с сотрясениями головного мозга были доставлены, соответственно, в детскую и взрослую больницу с улицы Савушкина. Мы публиковали видеозапись этой аварии. По предварительным данным полиции, 30-летняя женщина на своей Audi Q3 в нарушение требования дорожного знака 3.1 (въезд запрещен) ехала прямо по трамвайным путям на улице Савушкина и совершила столкновение с Honda Fit под управлением жителя Кронштадта. «Хонда» двигалась в том же направлении и начала поворот налево — на записи было видно, что из правого ряда. Пострадавшие пассажирки — как раз из «Хонды».