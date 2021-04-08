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Когда для поворота налево выбрал не ту полосу: ДТП на Савушкина попало на видео

Два автомобиля столкнулись в Приморском районе Петербурга

Два легковых автомобиля парой улетели в дорожное ограждение на улице Савушкина, у пересечения с Карельским переулком, утром 8 апреля. По словам очевидца, есть пострадавший.

По данным «Фонтанки», около 9 часов на Савушкина, 11, столкнулись Honda и Audi. Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор ехавшего мимо автомобилиста. Видео публикует «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На записи видно, что серый кроссовер начал делать левый поворот из правого ряда и ударил белый минивэн, ехавший слева в прямом направлении. Оба пересекли встречную полосу и остановились, врезавшись в ограду.

Читатель «Фонтанки» рассказывает, что пожарные приехали очень быстро, следом за ними две скорые и ДПС. С заднего сиденья белого автомобиля достали человека и на каталке загрузили в скорую.

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Комментарии (36)

Stiff_21
Этих проскакунов нужно еб..м об светофор хорошо прикладывать, раз 20, что бы рефлекс выработался останавливаться на жёлтый.
latnik
Бывает. А здесь как предположение, что был запрещающий, ибо белый, похоже очень хотел проскочить.
latnik
Регистратор остановился на красный, похоже что оба встречных шли, точнее один шёл, а второй летел под красный.
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