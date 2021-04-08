Два легковых автомобиля парой улетели в дорожное ограждение на улице Савушкина, у пересечения с Карельским переулком, утром 8 апреля. По словам очевидца, есть пострадавший.

По данным «Фонтанки», около 9 часов на Савушкина, 11, столкнулись Honda и Audi. Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор ехавшего мимо автомобилиста. Видео публикует «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На записи видно, что серый кроссовер начал делать левый поворот из правого ряда и ударил белый минивэн, ехавший слева в прямом направлении. Оба пересекли встречную полосу и остановились, врезавшись в ограду.