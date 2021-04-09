Транспортный пилотируемый корабль «Ю.А. Гагарин» («Союз МК-18») с экипажем 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию спустя почти 3,5 часа после старта в штатном режиме пристыковался к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС.
Как сообщает 9 апреля пресс-служба Роскосмоса, сближение корабля с МКС выполнялось по двухвитковой схеме в автоматическом режиме. В настоящее время экипажи «Союза» и МКС выполняют операции по подготовке к открытию люков: проводят контроль герметичности отсеков корабля и выравнивание давления между ним и станцией, а также снимают полётные скафандры. По окончании проверки герметичности стыка между космическим кораблем и модулем «Рассвет» предварительно в 16:00 мск планируется открыть переходные люки, после чего прибывшие на МКС космонавты присоединятся к уже работающему на станции экипажу.
Напомним, что в состав нового экипажа МКС (позывной «Казбеки») вошли российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.
Старт ракеты-носителя «Союз», полёт космического корабля «Ю.А. Гагарин» и его стыковка с МКС транслировались на сайте Роскосмоса.