FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +6
77.10р91.62р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

«Казбеки» прибыли на МКС. Корабль «Ю.А. Гагарин» пристыковался к российскому модулю космической станции

Российский космический корабль «Союз МС-18» совершил стыковку с МКС

Транспортный пилотируемый корабль «Ю.А. Гагарин» («Союз МК-18») с экипажем 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию спустя почти 3,5 часа после старта в штатном режиме пристыковался к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС.

Как сообщает 9 апреля пресс-служба Роскосмоса, сближение корабля с МКС выполнялось по двухвитковой схеме в автоматическом режиме. В настоящее время экипажи «Союза» и МКС выполняют операции по подготовке к открытию люков: проводят контроль герметичности отсеков корабля и выравнивание давления между ним и станцией, а также снимают полётные скафандры. По окончании проверки герметичности стыка между космическим кораблем и модулем «Рассвет» предварительно в 16:00 мск планируется открыть переходные люки, после чего прибывшие на МКС космонавты присоединятся к уже работающему на станции экипажу.

Напомним, что в состав нового экипажа МКС (позывной «Казбеки») вошли российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.

Старт ракеты-носителя «Союз», полёт космического корабля «Ю.А. Гагарин» и его стыковка с МКС транслировались на сайте Роскосмоса.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Trurl
Перестали бы уже трепать имя Гагарина.... Корабль «Д. Рогозин» пристыковался к российскому модулю космической станции... Звучит?
265055770
Слово "Казбек" почему-то прочно ассоциируется с папиросами.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний