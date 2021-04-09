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«Ю. А. Гагарин» выведен на орбиту. На МКС отправился новый экипаж

Ракета «Союз» с тремя космонавтами стартовала с космодрома Байконур утром 9 апреля

Российский космический корабль «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») с тремя космонавтами на борту, запущенный утром 9 апреля с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а», выведен на околоземную орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.

«Есть отделение корабля от третьей ступени ракеты-носителя», — объявил диктор на смотровой площадке Байконура. Прямая трансляция старта ракеты и полёта космического корабля ведётся 9 апреля на сайте Роскосмоса.

Как уточнили в госкорпорации, полёт пилотируемого корабля проходит по так называемой «сверхбыстрой» двухвитковой схеме сближения, которая позволит ему достичь МКС, предварительно, за 3 часа 25 минут после старта. Его причаливание к модулю «Рассвет» российского сегмента станции запланировано в 14:07:51 мск (±3 мин).

Ранее «Фонтанка» писала, что вместо российского космонавта Сергея Корсакова на МКС вместе с Олегом Новицким и Петром Дубровым отправится астронавт NASA Марк Ванде Хай.

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