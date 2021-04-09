Российский космический корабль «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») с тремя космонавтами на борту, запущенный утром 9 апреля с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а», выведен на околоземную орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.



«Есть отделение корабля от третьей ступени ракеты-носителя», — объявил диктор на смотровой площадке Байконура. Прямая трансляция старта ракеты и полёта космического корабля ведётся 9 апреля на сайте Роскосмоса.

