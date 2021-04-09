Тяжёлая пациентка Центра изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино приходит в себя.
«Тюленьке из Лебяжьего стало лучше. Хочется кушать», — сообщает 9 апреля центр в своём паблике «ВКонтакте». Самочку доставили в Репино 7 апреля. У неё была повышенная температура, нарушенная координация и судороги. Зоологи из Фонда друзей балтийской нерпы вернули её к жизни. Вчера она лежала пластом в воде, а сегодня уже шевелится.
В этом году спасательный сезон у фонда начался «по расписанию», в отличие от прошлого года, поскольку зима выдалась более благоприятной. Первый пациент этой весны прибыл в ночь на 1 апреля.