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Маленькой тюленьке, попавшей в Репино с судорогами, стало легче

Центр сохранения морских млекопитающих в Петербурге спасает тюленя

Тяжёлая пациентка Центра изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино приходит в себя.

«Тюленьке из Лебяжьего стало лучше. Хочется кушать», — сообщает 9 апреля центр в своём паблике «ВКонтакте». Самочку доставили в Репино 7 апреля. У неё была повышенная температура, нарушенная координация и судороги. Зоологи из Фонда друзей балтийской нерпы вернули её к жизни. Вчера она лежала пластом в воде, а сегодня уже шевелится.

В этом году спасательный сезон у фонда начался «по расписанию», в отличие от прошлого года, поскольку зима выдалась более благоприятной. Первый пациент этой весны прибыл в ночь на 1 апреля.

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Комментарии (2)

СпортивнаяДевушка
Отлично! Тюленька - живи!
Swebaka
Какое счастье. что есть спасатели этих "ребёнков"! Спасибо им за тяжёлый и такой нужный труд.
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