FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +6
77.10р91.62р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
5
Печать

Глава центра им. Гамалеи не исключает эпидемии коронавируса среди животных

Гинцбург заявил о необходимости вакцинировать от COVID-19 домашних питомцев и пушных зверей

Новая вероятная угроза COVID-19 — эпидемия среди животных, поэтому их тоже необходимо защитить прививкой. Такое мнение высказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Есть угроза появления нового варианта вируса, и это будет уже настоящая третья стадия инфекционного процесса — когда очажок будет у вас в квартире. Эта опасность сегодня очень хорошо просматривается», — заявил он 9 апреля в интервью «Интерфаксу».

В случае развития пандемии в сторону масштабного заражения животных им «скорее всего, понадобится» массовая вакцинация, считает Гинцбург. При этом требования к безопасности вакцины для животных могут быть ниже. По словам специалиста, небольшая температура у норок или кошек — «это не так страшно».

В Центре им. Гамалеи пока не проверяли действие «Спутник V» на братьях наших меньших, но не исключено, что вакцина сработает. Однако сначала, подчёркивает Гинцбург, нужно защитить людей.

Первая в мире вакцина против коронавируса у зверей зарегистрирована была в России. О препарате «Карнивак-Ков» от Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») сообщили 31 марта.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (5)

Вера Симакова
Значит нужно все ленинградские подвалы от кошек освобождать, т.е. все 5-ти этажки и блочные 9-ти этажки 60-80г.г. Как хорошо будет, вонять подъезды перестанут, меньше крыс будет, т.к. едят они "из одной тарелки", сердобольные маргинальные бабки думают, что подкармливают подвальных котов, но крысы тоже одновременно лакомятся и мирно существую и размножаются вместе с котами, онкологии будет меньше от трупного яда сдохших и разлагающихся в подвалах кошек и крыс.
Агроном аэродрома
Инвестеры будут довольны.
АСмуров
Аппетит приходит во время еды.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний