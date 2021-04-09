Глава центра им. Гамалеи не исключает эпидемии коронавируса среди животных

Новая вероятная угроза COVID-19 — эпидемия среди животных, поэтому их тоже необходимо защитить прививкой. Такое мнение высказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Есть угроза появления нового варианта вируса, и это будет уже настоящая третья стадия инфекционного процесса — когда очажок будет у вас в квартире. Эта опасность сегодня очень хорошо просматривается», — заявил он 9 апреля в интервью «Интерфаксу».



В случае развития пандемии в сторону масштабного заражения животных им «скорее всего, понадобится» массовая вакцинация, считает Гинцбург. При этом требования к безопасности вакцины для животных могут быть ниже. По словам специалиста, небольшая температура у норок или кошек — «это не так страшно».